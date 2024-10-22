雙城論壇 林奕華：一定會辦可能11或12月舉行

台北市副市長林奕華今天在廣播節目上指出，台北上海雙城論壇一定會辦，陸委會也樂觀其成；時間點要配合晶華酒店的公益時段及兩市都可以的時間，可能11或12月舉行。

共軍上週才剛舉行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，福建平潭海事局昨天發布航行警告表示，牛山島沿海22日上午9時至下午1時進行實彈射擊，禁止駛入。

共軍動作頻頻，讓外界關注行之有年的台北市與上海市雙城論壇是否續辦，也有聲音要求應該停辦以表抗議等。

林奕華今天在廣播節目「POP搶先爆」表示，雙城論壇一定會辦，即便兩岸關係緊張也不會中斷交流；且雙城論壇舉辦時間並非一定是夏天，過去也有12月才辦的例子。

她指出，陸委會對雙城論壇的態度也樂觀其成，僅對流程細節較為關心。過往雙城論壇細分為主論壇、分論壇與簽署MOU（合作備忘錄），辦理前須將行政流程備妥才能繼續，而今年在MOU簽署回覆因跨部會作業較謹慎，收到中央核准的MOU已經是8月25日。

林奕華表示，其他因素還有上海8月有放假、台北市長蔣萬安9月訪美、上海台辦人事異動、10月台北市議會開議，所以時間點有所推遲；現在籌備工作都準備中，今年11或12月有望舉行。

她指出，因為須讓兩市感受同等規格，目前選址在台北晶華酒店，但雙城論壇的預算只有新台幣193萬元，所以也須配合晶華酒店的公益時段；今年換上海市到訪，將選擇雙方皆能配合的時候。