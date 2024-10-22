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新北607支CCTV融入AI應用 預判驟雨來襲讓前線及早應變

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
透過CCTV影像，雨絲辨識結合自動推播，可得知10分鐘延時10毫米以上的強降雨正在發生。圖／新北水利局提供
透過CCTV影像，雨絲辨識結合自動推播，可得知10分鐘延時10毫米以上的強降雨正在發生。圖／新北水利局提供

面對極端天氣及環保永續，人類如何與地球共存成為新課題，新北今舉行「新北城市氣候論壇『水永續，新韌性』」，新北水利局分享，近年完善物聯網讓智慧防汛平台完整發揮，更結合AI預判情況，主動通報前線，方便各區公所及早應變。

水利局指出，近年來在防汛應變機制上持續突破，自2021年始發展積淹水影像辨識功能，市轄內已有607支CCTV具備該功能，目前的辨識準確率高達88％，有效提升掌握災情能力，一支手機就能讓防汛決策，在千里之外便能運籌帷幄，縮短防汛應變時間至少1至2小時以上。

水利局長宋德仁說明，近期發展影像雨絲辨識結合自動化AI推播，較氣象署公告即時雨量的時間提早15分鐘以上，藉由通訊APP機器人發出警示資訊，得知該區域10分鐘延時超過10毫米以上的強降雨正在發生，再經歷史資料訂出AI判斷邏輯，通知防汛決策者指揮抽水站應變操作，提早預防因雨水下水道滿管造成路面發生積淹水情形，有效減少積淹水災情發生。

宋德仁表示，完善物聯網監測設備是讓智慧防汛平台完整發揮，現有包含雨量站、路面淹水感測器、雨水下水道水位計、河川排水水位計、抽水站及路口CCTV即時影像，將天上到地下的水情資訊一網打盡，新北掌握災情從過去前線公所通報轉為水利局通報給公所應變。

智慧防汛平台承辦人員回憶，過往午後驟雨來襲，只能在應變中心內彙整災情逐一致電通報公所，如今可藉由AI判斷上游水位上漲，讓抽水機提早啟動及加開機組至接近滿載，短短10多分鐘的即時應變減緩了下水道水位的上漲，避免積淹水風險。

宋德仁感慨，防汛應變是與時間的競賽，新北市智慧防汛平台不斷精進及累積經驗下，不僅提升防汛決策的精確性與時效性，也利用革新數據分析和AI人工智慧，掌握了即將到來的災害應變先機，還能在必要時適時啟動或增加抽水機組，有效提升對極端氣候的應變能力。

水利局分享，智慧防汛平台將天上到地下的水情資訊整合至六宮格單一畫面，快速防汛決策及應變。圖／新北水利局提供
水利局分享，智慧防汛平台將天上到地下的水情資訊整合至六宮格單一畫面，快速防汛決策及應變。圖／新北水利局提供
新北市轄內已有607支CCTV具備此功能，目前的辨識準確率高達88％，有效提升掌握災情能力。圖／新北水利局提供
新北市轄內已有607支CCTV具備此功能，目前的辨識準確率高達88％，有效提升掌握災情能力。圖／新北水利局提供
新北水利局長宋德仁，於今日新北城市氣候論壇表示，智慧防汛平台新科技有效提升極端氣候的應變能力。圖／新北水利局提供
新北水利局長宋德仁，於今日新北城市氣候論壇表示，智慧防汛平台新科技有效提升極端氣候的應變能力。圖／新北水利局提供
一支手機就能讓防汛決策，運籌帷幄於「千里之外」。圖／新北水利局提供
一支手機就能讓防汛決策，運籌帷幄於「千里之外」。圖／新北水利局提供
新北水利局分享，山陀兒颱風透過CCTV影像結合人工智慧，積淹水影像辨識可自動推播，辨識率達88％。圖／新北水利局提供
新北水利局分享，山陀兒颱風透過CCTV影像結合人工智慧，積淹水影像辨識可自動推播，辨識率達88％。圖／新北水利局提供

水利局 淹水

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