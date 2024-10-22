新北八里龍形圖書閱覽室啟用 閱讀還能遠眺淡水河

新北市八里區龍形市場4樓的龍形圖書閱覽室今天啟用，除以繽紛馬卡龍色彩打造兒童閱覽室，還有咖啡館氛圍的休閒閱讀區、露天休憩區，靠窗座位能遠眺淡水河，讓民眾享受閱讀。

新北市文化局長張䕒育今天說，龍形圖書閱覽室是八里地區第2座圖書分館，以往龍形地區民眾閱讀需求都要到蘆洲、五股、淡水、甚至台北市，相當不便，龍形圖書閱覽室盡量將有限空間作最妥善規劃，照顧不同族群需求，也希望圖書館能成為提供親子各種資源的社區支援空間。

新北市立圖書館說，八里龍形圖書閱覽室的兒童閱讀區以馬卡龍色彩打造，空間很大。另還搭配雪白小屋書架設計，提供300多種多元適齡的教、玩具，包括大型感統教玩具、熱門互動學習遊戲書、兒童發展玩具，以及約5000冊繪本圖書、手作DIY區等，適合各年齡層。

新北市立圖書館表示，休閒閱讀區則充滿咖啡館氛圍，以寬敞通透的空間搭配柔和燈光，並規劃期刊閱報區、樂齡閱讀區、資訊檢索區、藏書區等，還有能欣賞淡水河景致的靠窗座位區，以及療癒菜園的休憩閱讀區，讓民眾享受閱讀時光。

新北市立圖書館說，八里有豐富生態資源，龍形圖書閱覽室也特別在兒童閱覽區設置「永續生態圖書專區」，並規劃一系列以生態保育為主題的閱讀活動，包括11月2日「河邊大發現」、11月10日「追尋河海交會的故事」親子生態活動，將帶大人與小孩走讀淡水河畔，認識環境生態。

此外，10月27日「昆蟲樂園大冒險」將帶來昆蟲生態觀察；11月9日「生態手作工作坊」則透過植物拓染DIY，帶大家認識植物多樣性。