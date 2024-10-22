第一果菜改建設施費 北農：民股預估須分攤約10%

北市第一果菜及萬大魚類批發市場正進行改建，議員質疑北農民股是否要負擔果菜市場設備費。北農今天在議會表示，初估民股須分攤約5%到10%，但須與律師確認。

台北市議會財政建設委員會今天上午召開會議，台北市產業發展局、市場處、台北農產公司等列席備詢。藍綠議員質詢台北第一果菜及魚類批發市場改建案後續。

台北市市場處長黃宏光表示，第一批發市場改建案設施設備費約新台幣27.94億元，8月底曾拜會農業部，農業部同意協助，依往例，中央補助設施設備費約占50%以上。

民進黨北市議員何孟樺追問，北農民股是否要負擔果菜市場設備費；北農總經理吳芳銘答詢，針對設備設施費，8月28日、9月4日分別拜會農糧署洽談，經討論後初估民股負擔約5%到10%，後續有送進董事會討論。

吳芳銘說，董事會有討論到委託經營年限僅剩1年半，可能會遇到財報編列提撥等困難，初估分攤比例10%約1.54億元、5%約為7700萬元。

民進黨議員簡舒培質詢5%到10%計算方式，北農董事長楊鎮浯答詢，是與中央討論後提出各種分攤比例後的試算，但董事會認為應釐清委託經營年限，明天下午將與會計師及律師討論尋求解決方案。

簡舒培說，議會委員會已多次提到，北農應要求民股分擔果菜市場設備費，北農民股卻聲稱委任期限僅剩1年半，這種說法是推託、情緒勒索，乾脆如藍營議員建議，由北市府百分之百出資成立另1家批發市場接手經營。

她表示，若北農民股無法在下次董事會回應是否願意出資設施設備費，將具體提案要求市府成立新批發市場接手經營。國民黨台北市議員汪志冰要求北農提供分攤設施設備等經費試算比例公式，再向議會委員會說明。

擔任議會財建委員會第一召集人的民進黨議員張文潔最後表示，10月31日將召開第一果菜批發市場改建案專案報告，要求市府相關單位列席，並先提供報告給議員。

依北農網站資料，北農股份公股45.52%，包含農業部22.76%、北市府22.76%；民股54.48%，包含各級農會24.99%、農產品販運商等20.01%、台灣省青果運銷合作社9.48%。