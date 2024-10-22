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三鶯線捷開案再添一案 永吉公園站簽約

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片為永吉公園站模擬圖，取自新北市捷運局
照片為永吉公園站模擬圖，取自新北市捷運局

新北捷運局力拚捷運三鶯線2025年完工，同時持續推動全線7處出入口共構開發，繼媽祖田站、三峽站出入口1、三峽站出入口2及臺北大學站招商成功後，21日舉辦永吉公園站開發案簽約儀式，由冠亘建設有限公司、永岳建設股份有限公司、永棋營造有限公司及金梅堂國際股份有限公司共同投資，並由新北捷運局長李政安與投資人代表游智硯董事長簽署投資契約。

新北捷運局長李政安表示，永吉公園站為新北主辦首案委託投資人，將捷運出入口與開發大樓整體共構設計及興建，實現到站即到家之便利性，捷運連通空橋特別結合鶯歌在地陶瓷文化，規劃藝術廊道，供陶瓷作品展示，提升文藝氣息。而捷運開發大樓規劃地上14層、地下3層，總樓地板面積約4,900坪共構大樓，1至3層規劃商業空間，未來可提供零售店面進駐，提升地區商業機能，4層以上為住宅使用，未來更將取得智慧建築及黃金級綠建築標章。

李政安局長補充，接下來持續推動龍埔站暨機廠及鶯桃福德站等2處捷運開發案招商作業，預估捷運三鶯線整體開發案可以吸引485億投資金額、引入1.4萬個居住人口，串聯基北北桃軌道共榮圈就業及居住人口，並帶動捷運運量成長及區域發展，朝向安居樂業的新北捷運生活圈邁進一大步。

聚傳媒

三鶯線 新北捷運 綠建築

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