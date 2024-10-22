避免淡水台2線大塞車重演 調撥車道演練10/25登場
民進黨新北市議員鄭宇恩說，為避免淡水台2線再有大型車拋錨導致大塞車，未來有重大交通事故等狀況將調撥車道，讓各單位熟悉應變程序，首場演練在25日晚間8時登場。
出入新北市淡水區唯一道路台2線8月有1輛大型吊車拋錨，造成淡水大塞車4小時。
鄭宇恩說，她與交通局、警察局多次協調，規劃未來台2線發生有重大交通事故、突發性災變及其他事件，發生嚴重回堵，經判斷排除時間將超過1小時，或單向2車道以上封閉時，要展開調撥車道。
鄭宇恩表示，為了讓各單位都能熟悉緊急應變及調撥程序，她要求展開調撥車道演練，預計在10月25日晚間8時至24時實施，調撥車道範圍從中正東路二段與八勢一街口至民權路與民族路口。
鄭宇恩說，當天將模擬大塞車狀況，除了由警方展開調撥車道交通錐布設、警力路口指揮；也會由交通局交控中心配合啟動號誌。而新北市建設機械商業同業公會也會安排吊車參與演練，模擬故障的吊車、以及模擬協助排除故障的吊車。
新北市府交通局專委林昭賢說，交通局將配合警察局淡水分局進行台2線調撥車道演練，現場有員警交通管制，由交控中心開啟調撥車道燈號，於資訊可變標誌CMS發布管制訊息，並通報台北市及公路局交控中心。
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