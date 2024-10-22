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新北哈客館蘆洲館啟用 後續要再蓋3館

中央社／ 新北22日電

新北市長侯友宜今天主持新北哈客館蘆洲館揭牌啟用典禮，他表示，8年任內要蓋10座哈客館，蘆洲館是第7座，後續3座將在三重、板橋及鶯歌興建。

位於三民高中的新北哈客館蘆洲館今天舉辦啟用典禮，吸引許多地方人士參與，侯友宜致詞表示，市府利用閒置空間或是跟學校合作，8年要蓋10座哈客館或共用場域，現已經有7座。

他接受媒體聯訪時表示，蘆洲館是新北哈客館的第7座，未來還會在三重、板橋（二館）及鶯歌再蓋3座。

他表示，蘆洲有3萬多名客家人，也有客家協會等客屬民間團體，客家族群在地方聚會上，希望能有一個專屬的場所，尤其結合教育文化。

他表示，所以，市府選定三民高中的空間，讓大家把教育、文化及客家族群所擅長表演藝術、手工藝、美食及音樂融入在這裡，讓大家可以在多元族群中領略客家族群的美好。

三重 客家人

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