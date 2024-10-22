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新北YouBike進駐平溪 設菁桐老街等5站助攻1日遊

中央社／ 新北22日電
新北市交通局說，YouBike進駐平溪區，設「菁桐老街」及「十分遊客中心」等5站，經評估使用者以遊客居多，沿途可完成一日遊。新聞示意圖。聯合報資料照片
新北市交通局說，YouBike進駐平溪區，設「菁桐老街」及「十分遊客中心」等5站，經評估使用者以遊客居多，沿途可完成一日遊。新聞示意圖。聯合報資料照片

新北市交通局說，YouBike進駐平溪區，設「菁桐老街」及「十分遊客中心」等5站，經評估使用者以遊客居多，沿途可完成一日遊；目前規劃30輛至50輛車，將視使用情況調整。

交通局簡任技正吳政諺今天表示，平溪區是新北市著名山城，隨「菁桐老街」「平溪國中」「平溪市民活動中心」「嶺腳車站」及「十分遊客中心」5處YouBike場站今天啟用，民眾可於「菁桐老街」借車，沿菁桐至十分自行車道往「嶺腳車站」騎乘，途經「平溪國中」、「平溪市民活動中心」，完成一日旅遊。

吳政諺表示，平溪區YouBike 5處場站共有174個車柱，經評估，使用者應以遊客較多，因此多屬於區內騎乘，已規劃平日約30輛車、假日約50輛車，會再觀察實際使用量調整，交通局也已要求微笑單車公司每週要去調度、配車；此外，全市剩下貢寮區與烏來區沒有YouBike站，皆在評估設置中。

此外，吳政諺說，新北市有3處YouBike站也在今天啟用，包括三芝區「三芝兒三公園（三民街）」、泰山區「台麗街13巷」及新莊區「中正思源路口（西南側）」，新北市YouBike站共有1365站投入服務。

交通局提醒，北北桃3市現在都實施YouBike違規記點機制，道路交通管理處罰條例明訂自行車騎在騎樓、闖紅燈、逆向、在人行道未禮讓行人、行駛過程中手持使用行動電話、附載人員等6大違規行為實施違規記點；若違規記點累積3點將停權14天；累積7點停權1年；酒後或吸毒騎乘者將被停權2年。

YouBike 平溪

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