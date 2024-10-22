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新北環狀線維修費4億增至14億 劉和然：專家建議做到最安全

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員張嘉玲指出，環狀線修復費用暴增10億元，不該由新北埋單。記者葉德正／攝影
新北市議員張嘉玲指出，環狀線修復費用暴增10億元，不該由新北埋單。記者葉德正／攝影

0403地震造成新北環狀線板新站至橋和站間鋼箱梁11處錯位，原本預估維修、營損、接駁約10.2億元，但近期卻已增加至19.1億，市議員張嘉玲質疑廠商中華工程可能會比照北市魚果市場模式，綁架新北市府。副市長劉和然表示，在專家學者建議，結構安全要保守做得更好，這樣對市民也好，這筆錢只要第三方公正鑑定出爐，若該由中工負責，市府也會求償。

新北捷運環狀線受大地震影響，造成橋和站到板新站間營運中斷，原本評估需到2025年6月才能修復，經檢討工程的方式及作法，有望在今年年底完成修復。

民進黨新北市議員張嘉玲今天在議會質詢指出，當初環狀線修復工程，市府告知地方是修復經費4.5億元，加上營損、接駁5.6億元，共約10.2億元；但修復經費卻逐日疊加，目前修復費用已經來到14.41億元、營損、接駁等4.7億元，總計已達19.1億元。

張嘉玲說，費用暴增快10億元，需要動用災害準備金，但新北市議會議員毫無知悉；新北市目前新泰塭仔圳第二區重劃也是由中工負責，他擔心中工會如北市魚果市場一樣，不斷疊加費用，綁架新北市府，且要由全民埋單，「當新北市是盤子？」

捷運局長李政安表示，4.5億元是第一次顧問公司評估大約經費，後來因為補強要增加，滾動檢討與縮短工期，才會增加到14.4億元，除補強與強化，包含軌道、電纜修復等，其中14.4億元有8億工程是由中工負責。

劉和然表示，修復過程在專家學者建議，把結構安全保守做得更好，這樣對市民也好，這筆錢只要第三方公正鑑定出爐，若該由中工負責，市府也會求償。

新北市議員張嘉玲指出，環狀線修復費用暴增10億元，不該由新北埋單。記者葉德正／攝影
新北市議員張嘉玲指出，環狀線修復費用暴增10億元，不該由新北埋單。記者葉德正／攝影

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