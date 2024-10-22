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雙城論壇未定案 北市：盼副市長以上層級來台

中央社／ 台北22日電

北市府舉辦雙城論壇但時間未定，祕書長李泰興今天在議會說，雙方持續磋商，希望是上海副市長以上層級參加。委員會則做出三項決議，包括若未能辦理，應提出檢討報告。

台北市議會民政委員會今天上午開會，台北市政府秘書處等單位列席。因今年雙城論壇由北市府舉辦，民進黨議員何孟樺曾提案要求停辦，議員持續關心後續狀況。

台灣民眾黨議員陳宥丞、國民黨議員游淑慧質詢提到，已近10月底，市府仍未確定雙城論壇時間，是否可能無法在今年舉辦，而且前兩任市長舉辦雙城論壇從未卡關，現在卻卡住。

何孟樺提到，市長蔣萬安曾提出舉辦雙城論壇是以中共釋出善意為前提，蔣萬安曾赴上海出席雙城論壇，但中共近期持續對台威脅，根本沒有釋出善意。

國民黨議員詹為元表示，是否因為對岸派員來台參加雙城論壇的層級不高，導致市府有意見，質疑雙城論壇卡住是否因為雙方有爭執，若市府無法在今年舉辦，恐成為蔣任內重大施政問題。

李泰興答詢，與上海方持續磋商，舉辦雙城論壇時間還未定，主要是考量北市議會總質詢、雙方官員近期出訪等原因，會希望上海方若派員出席是副市長層級以上。

擔任民政委員會第一召集人的國民黨議員曾獻瑩表示，委員會討論後做出3項決議，包含市府應積極展開與兩岸及國際各城市溝通交流活動、在「對等、尊嚴、善意、互惠」原則辦理雙城論壇及兩岸城市交流活動、市府今年如因故未能辦理應向議會提檢討報告。

何孟樺曾提案要求北市府停辦2024年雙城論壇，主要是因為中國解放軍仍近期發動軍機、軍艦擾台。

北市府 議員 雙城論壇

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