第一魚果改建近28億設備費 議員再提要求民股分攤

台北第一魚果改建案成為北市議會財建委員會焦點，藍綠議員持續關注，北農漁產要依照民股持股比例出資，認為若不出資，不如興建北市府百分之百持股的果菜市場。北農回覆，目前民股朝10%、5%比例分攤，明天與律師、會計師針對分攤比例討論。

台北第一果菜及萬大魚類批發市場，針對冷鏈、拍賣系統等設備編列約27.94億元，北農約15.34億元、漁產12.6億元，不過，在上個會期，市議會曾要求需按照公司持股比例出資，但北農北魚遲遲未有下文。

國民黨議員汪志冰表示，上個會期就曾針對設施設備費用，民股分攤的比例，同時也詢問中央部會分攤的費用。民進黨議員何孟樺直言，民股到底會不會想要出資？對於增資的方式有沒有想法？「如果都要市府補助，公司不用自己付出嗎？」

民進黨議員簡舒培質詢，扣除掉中央、北市府的補助，北農漁產民股要付出多少？公司向董事會正式提出幾次分攤費用？「民股現在還在喊沒有辦法；自己應該要付出成本。」不然就成立第二個農產公司經營，百分之百台北市府持股，不用給民股左右、情緒勒索。

此外，民進黨議員洪婉臻也問，第一魚果爭議的6到8樓到底要不要蓋？市府不僅要好好釋疑，也要針對之前議員們提到的6到8樓空間使用設施、整體招商，應該要再次說清楚。

市場處長黃宏光表示，針對設施設備費用在8月下旬有和農業部拜會，部長當場釋出善意回應，補助費用不會限制持股的22％比例，會再多出些，漁產的部分往例也會以過往補助費用的比例5成分攤。

北農總經理吳芳銘補充，9月時也有拜會農糧署，會中副署長談到希望北農民股能出資15.34億元中的5%到10%，亦即1.5億元或7千6百多萬元，不過，仍待董事會決議，預計明天下午與律師、會計師針對分攤比例討論。

台北漁產公司董事長鄭世維補充，由於中央對於漁產沒有持股，不過漁業署也願意給予補助，過往通常是補助一半，粗估漁產還要自籌2500多萬元，但也因為實際冷鏈施工是在民國115年，仍得評估屆時的原物料是否上漲等因素。

另外，針對魚果6到8樓建設，黃宏光說明，6樓漁業會設有推廣空間、超市，南區海鮮市集展售；7樓多功能活動、食娛、海洋文創；8樓宴會行中小型餐廳，額外相關的經濟效應，估計每坪1000元計算，大概每年能回收6800萬元租金，大約18.8年回收6到8樓興建的成本。