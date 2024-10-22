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納骨塔震損骨灰罐擺地上家人心疼 中市府：趕工復建

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張瀞分指出，納骨塔震損，骨灰擺地上，尊嚴何在？市府民政局表示趕工復建。記者陳秋雲/攝影
台中市議員張瀞分指出，納骨塔震損，骨灰擺地上，尊嚴何在？市府民政局表示趕工復建。記者陳秋雲/攝影

台中市議員張瀞分關切豐原區豐西里活動中心推動進度，要求民政局盡快推動觀音納骨塔改建，以免因建物老舊，又因地震受損，影響先人骨灰骨骸存放的安全與尊嚴。台中市府表示已督促廠商加緊趕工中。

豐園區觀音山納骨塔在0403花蓮大地震時納骨櫃歪斜移位，導致部分骨灰罐、骨骸甕破損，後續又為了修繕將骨灰罐移出放在地上，引發家屬擔憂。

市議員張瀞分要求市府加快修繕進度並且充分與家屬溝通，後續要重新存放骨灰罐、骨骸甕時一定要聯繫家屬，並請法師誦經，做最妥適的處裡。

張瀞分指出，觀音山納骨塔位於山坡地上，曾經歷九二一大地震，當時就導致櫃位受損、建物出現裂縫。

如今建物老舊，光靠修繕已經治標不治本，她多次在議會建議，盡快規劃周邊公墓禁葬、遷葬，改建納骨塔，周邊設施、交通動線一併規劃建設，但民政局都沒有動作。如今因花蓮的地震就造成櫃位受損，這是緊急的狀況，民政局應該趕快著手規劃改建納骨塔。

此外，市議員張瀞分表示，豐西里過去一直沒有活動中心，里民要辦活動都只能在土地公廟前舉行，平時也無法安排常態的社福活動，相當不方便。

她多年來不斷爭取，希望市政府利用豐原段二筆閒置國有土地興建活動中心，經過多次協調，國產署終於同意撥用土地。

張瀞分強調，土地問題解決了，希望市府盡速編列經費推動，並且妥善規畫空間，使活動中心能多功能使用，讓民眾更方便。

民政局長吳世瑋表示，目前正辦理工程招標文件公開閱覽，預計今年12月中旬發包，明年1月會進場施工，預計115年4月可以完工，預計興建地上4層樓建築，1樓將規劃店鋪或便利商店、2樓規劃公托、3樓規劃家庭福利中心、4樓為豐西里活動中心，民政局會密切追蹤工程進度。

0403花蓮大地震 納骨塔 觀音

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