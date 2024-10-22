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八里龍形閱覽室今啟用 5千冊繪本、300種玩具等你來玩
八里龍形市場4樓的八里龍形圖書閱覽室今啟用，新北文化局長張䕒育說，龍形圖書閱覽室是八里第二座圖書粉館，並提供300多種玩具及教具、5千冊的繪本圖書。市議員鄭宇恩說，龍形圖書閱覽室亮點是有獨立空間、大量玩具書，提供親子共讀舒適的空間。
張䕒育說，以往龍形地區民眾閱讀需求都要到蘆洲、五股、淡水，相當不便，龍形圖書閱覽室啟用後不僅讓八里地區再增添閱讀新據點，希望圖書館可以成為親子社區支援空間。而閱覽室以馬卡龍色彩打造，充滿活力與愉悅感。開放式的空間也搭配活潑童趣的雪白小屋書架設計，提供300多種教、玩具，及約5千冊的繪本圖書、手作DIY區等。
此外，休閒閱讀區規畫有期刊閱報、樂齡閱讀、資訊檢索及藏書區等，不僅能欣賞淡水河景致，還能享受閱讀時光；八里龍形圖書閱覽室也在兒童閱覽區設置「永續生態圖書專區」，讓永續觀念從小扎根。
鄭宇恩表示，兒童閱覽室是一直是他們向文化局要求的重點設施，在圖書館用心的設計下，結合嬰幼兒閱讀推廣區，成為龍形圖書閱覽室的一大亮點。敞亮而獨立的空間、大量的玩具書及玩具、友善的書籍陳列方式，提供親子共讀舒適的空間，也不用擔心會干擾外面的使用者。
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