大巨蛋漏水議員籲公開修繕紀錄 體育局諾11月後提供資料

台北大巨蛋近期爭議延燒，今日北市議會教育委員會綠白多位議員提案，要求體育局對遠雄需有更強硬作為，並應公開消安驗證、漏水修繕等報告公開。體育局長王泓翔展現態度強調，不允許遠雄恣意妄為，月底若持續漏水，將依契約開罰，相關資料整理好也會提供給議員做公務使用。

大巨蛋啟用將滿一年，年底更將迎來大型演唱會，但遠雄近日卻與體育局因VIP包廂互槓，北市議會教育委員會今有多名議員提案，要求體育局需正視大巨蛋相關問題，包含漏水、演唱會分潤等，以及大巨蛋漏水修繕報告、消安驗證報告等資料應公開，以及立即成立評鑑委員會對大巨蛋績效考核。

民眾黨議員陳宥丞表示，大巨蛋從啟用至今漏水至少17次，他相信遠雄持續改善中，但客觀來看就是改不好，恐影響國際賽申請資格，建議市府因引入第三方來協助改善，解決大巨蛋現況；民進黨議員林延鳳說，大巨蛋取得使照勘驗過程應檢討，為何取得使照漏水狀況頻傳且沒有改善，體育局應提出當初驗收檢討報告。

民進黨議員許淑華說，大巨蛋啟用至今包廂、漏水等問題目前仍未解決，遠雄也未積極處理，甚至嗆市府大巨蛋是BOT案，營運績效是由市府處理，上會期要求體育局成立營運績效評議委員會到現在仍未成立，演唱會分潤問題仍無下，要求立即成立積效評議委員會，對遠雄考核。

王泓翔表示，對遠雄近期言行也感到憤怒「絕不允許恣意妄為，挑戰公權力。」會依法、合約來處理，營運績效評估依照須要等到大巨蛋財報備查後才能評鑑，但目前已把相關期程範圍確認，會在年底成立委員會及工作小組，明年上半年會先實地訪視營運狀況及問題改善進度，並要求遠雄明年7月底將財報送市府備查，舉行會議做評估。

王泓翔強調，漏水部分今年7月已邀請台北市土木技師公會世曦工程顧問有限公司協同體育局場刊給予遠雄改善建議，若遠雄10月底未改善完成，會依契約開罰，也會將啟用後相關漏水、維修紀錄，11月後提供給議會參考。此外，近日VIP包廂爭議，王表示，包廂屬於契約座位區範圍，會和遠雄爭取主辦單位應有的權利。

教育委員會召集人、國民黨議員吳世正裁示，議員相關提案屬建議性質，請體育局帶回研議，相關提案修正激烈字句後，送大會二、三讀。