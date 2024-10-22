議員籲公開大巨蛋保養紀錄 北市體育局將研議

台北大巨蛋漏水問題頻傳，台北市議員林延鳳今天要求公開保養維護紀錄等資料，以確保經營者有善盡責任。體育局表示，因涉及保密義務，將研議與遠雄溝通、取得同意後公開。

台北市議會教育委員會今天審議議員提案，其中民進黨議員林延鳳要求體育局於官網公開台北大巨蛋體育館「消防安全驗證報告」全文與驗證影片，並公開大巨蛋體育館「營運資產之保養維護紀錄」及各年度「資產清冊」。

林延鳳指出，大巨蛋未來將舉辦非常多活動，但台北市體育局作為主管機關，態度實在太過消極，盼讓議員及社會大眾檢視相關資料，藉此確保經營者有善盡管理維護責任及場館安全無虞。

台北市體育局長王泓翔首先針對消防安全驗證報告說明，在與法律顧問討論後，因此份報告不屬於市府與遠雄契約約定文件，所以不適合在網站上公開，但已在7日將完整報告提供給議會公務使用，讓議員參閱。

至於保養維護紀錄及資產清冊，王泓翔表示，依據法律顧問意見，這2份資料屬於雙方就履行契約而知悉的智慧財產權、營業機密、行政資訊等，而大巨蛋興建營運契約第22.1條規定，若沒經過另一方書面同意，不得以任何形式將這些資料洩露給第3人，否則會有損害賠償責任。

王泓翔指出，但考量大巨蛋漏水問題受各界關心，將在遠雄承諾的10月底改善期限滿後，整理營運至今的漏水狀況及改善作為給議員參考，另營運績效評估項目包含營運資產維護管理情形，所以明年完成首年度報告書後，也會提供議會。

王泓翔強調，體育局絕對不會允許遠雄恣意妄為、挑戰公權力，對於該改善的部分將依合約、依法嚴格處理。

林延鳳呼籲體育局依據合約與遠雄溝通，取得同意後公開保養維護紀錄及資產清冊。王泓翔允諾，將積極溝通。

教育委員會召集人吳世正裁示，由於議員提案屬建議性質，為避免疑慮，將林延鳳提案標題新增「研議」字句後通過審議，送大會二讀。