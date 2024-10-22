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新北成立淨零促轉服務團 盼產官學開班落實政策

中央社／ 新北22日電

新北「輕推淨零影響力平台」今天成立淨零促轉服務團，環保局表示，產官學界合作推動民眾淨零知識及整合服務；支持培育淨零人才，透過不自覺改變行為的「輕推政策」落實淨零。

新北市環保局長程大維今天與台北大學校長李承嘉，簽署合作備忘錄，成立「輕推淨零影響力平台」，以加速促使生產製造、需求消費的轉型，強化實踐淨零轉型。

平台並成立「淨零促轉服務團」，退休教授李堅明擔任團長，他致詞表示，淨零是新價值、新典範，企業有社會責任，是挑戰而不是喊口號，重點在於如何落實政策並實踐，讓企業與政府共創雙贏。

見證簽約儀式的副市長劉和然提到，「輕推」理論不是輕輕的推動，而是透過間接的介入行為，讓人不知不覺改變自身行為、習慣和思想的方法。他以「媽省里工團」為例，印證社區推動節能燈具等，媽媽省電鄰里志工團隊，發揮最大功效，即使不知道淨零理論，但願意去實踐。

劉和然說，推淨零碳排有一定的困難，政策要落實找出解方讓民眾接受才能實現，新北有義務與責任協助企業界、產業界。服務團包括台北大學、台北科技大學、台北醫學大學、國立台灣海洋大學，與能源及儲能產業，不管是軟著陸、硬著陸，更要化之於無形。

李承嘉說，校方與台北聯合大學系統推動促轉團，是讓民間與產業落實在常民生活，學校也會協助教育研究能量。

環保局說，平台預計114年開始提供服務，將推動人才培育與企業服務，透過「碳權」橋接節能成果，並建立節能商業模式；開設「企業淨零ESG班」、「淨零生活培力班」和「市府淨零實踐班」等3大類課程。

淨零 環保局長

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