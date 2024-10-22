職災重回職場難…新北多管齊下 助2成工人重回職場

新北市一年約有一萬多件大小職災，嚴重職災者年約300多件，他們不僅頓失經濟來源，想重回職場也非常困難。新北市勞工局長陳瑞嘉表示，新北設置職災勞工專屬服務窗口，除核發400餘件慰助金，除一路陪伴復健到上工，若無法重返原職場，也能尋找合適的新職種。據統計，目前新北平均輔導2成職災者順利重返職場。

新北市勞工局今天舉辦2024「工傷人生 x 職災勞工重返職場」影片發布會，呈現職災勞工從受傷到復工所面臨的挑戰以及勞工局的支持陪伴，找來知名演員、金鐘視帝游安順擔綱演出，也現身分享拍攝甘苦。

勞工阿志（化名）工作有10多年，原擔任品管人員，但公司人手不足，為協助其他同事的工作而從梯子上跌落，導致骨折合併氣胸。這次職災受傷休養與住院超過20多天，加上原有身體疾病導致身體復原緩慢，且職災受傷後經常需要回診，路途遙遠來回奔波，雇主每月僅給3成薪資，其餘完全不理會阿志，使阿志與妻子感到身心疲憊、經濟陷入困難。

阿志向新北市勞工局尋求協助，專員協助阿志申請勞保局職災傷病給付、市府職災慰助金以及連結愛心大平台補助等資源，讓經濟得以緩解；並安排律師諮詢，申請勞資爭議調解，後來順利與雇主達成和解，讓阿志得以安心休養身體。

據統計，新北市近3年六都職業災害千人率分別是2021年的2151人、2022年2074人與2023年的2064人，有逐年下降趨勢，在六都職災率排名也靠後，但每一件職災，背後都是一個家庭，如何協助他們重返職場，成了當務之急。

陳瑞嘉表示，不論是醫院、職安署等各管道通報進來的職災案件，新北高度重視，設置「職災勞工專屬服務窗口」，接獲通報後，職災專服員會立即進行電話聯繫，視狀況安排主動訪視，每年大約核發400餘件慰助金。

新北市近三年服務人數從2021年253人、2022年271人到2023年達316人，其中有兩成民眾成功重返職場。

陳瑞嘉說，勞工局會一路陪伴復健到上工，若因傷未能順利重返原職場，勞工局會轉介就業服務站台，協助尋找合適的新職種，希望成為職災勞工最有力後盾。