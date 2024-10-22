新北第7座哈客蘆洲館今啟用 侯友宜喊未來再完成3座

位於新北蘆洲區三民高中的哈客蘆洲館今啟用。新北市長侯友宜說，這是他任內第7座哈客館，未來還會再蓋3座，包括板橋二館、三重及鶯歌，希望在8年內完成10座哈客館，為在地客家鄉親深入認識客家文化。

侯友宜致詞說，客家族群是是遍及全台灣，蘆洲就有3.4萬的客家人，他上任就有一個目標，要利用閒置空間或是跟學校合作，8年要蓋10座哈客館或共用場域，現已經有7座，未來還會再蓋3座，包括在板橋二館、三重、鶯歌，讓大眾能透過客家族群專屬場所，融入教育文化、表演藝術、手工藝、音樂，讓孩子在多元族群中成長。

新北客家局說，新北市擁有67.2萬客籍人口、56個客屬社團，蘆洲3.4萬客家人口，有4個在地客屬社團，分別是新北市蘆洲區客家會、新北蘆洲區客家傳統文化協會、新北客家真善美文化協會及新北蘆洲區客家美音協會，在當地經營多年、積極推展客家文化，如今在此建置客家聚點，帶動蘆洲區更多市民參與客家文化。