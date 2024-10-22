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雙北運價有望年底調漲？侯友宜：若運價合理會做好溝通
雙北公車營運成本增加，雙北公車公會近期已提報調漲運價，預計年底確定運價調整方案。新北市長侯友宜今受訪說，會跟台北市溝通、通盤性討論，若是合理運價會做好溝通。
雙北聯營公車票價2022年起調整運價為23.4704元，不過票價維持15元，由政府補貼價差，每2年檢討一次運價，今年10月雙北公車公會皆已提報，台北提報29.2463元，新北則報27餘元。
侯友宜今出席蘆洲哈客館成立，被問及公車運價是否調漲？侯說，新北會跟台北市溝通，透過審議通盤性檢討，並做好配套措施，讓討論符合人民需求，若是合理運價會做好溝通，並在適當時間跟大家報告。
媒體追問是否將持續補貼運價？侯說，市府長期補貼公車業者運價，補貼有調整會透過完整審議，溝通公車業者經營困難點並做好配套，讓市民都享受到公車便利。
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