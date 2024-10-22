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新北一個工程辦兩次開幕典禮 民代批浪費公帑
新北市樹林區長壽公園地下停車場暨市民活動中心，上月9日由主管機關交通局及民政局舉辦開幕典禮，市長侯友宜應邀參加，不過今天區公所又辦了一次開幕典禮，應邀參加的民代批收到邀請函還以為眼花了，批評公所經費太多浪費公帑才又辦開幕儀式，區長表示因9月活動中心尚未驗收，直到目前才驗收完畢。
長壽公園地下停車場工程總經費約4.4億元，導入全智慧停車服務系統如車牌辨識、在席偵測、智慧尋車等，樹林長壽市民活動中心興建總經費約1500萬元，活動中心屋頂採薄層綠化工法綠建築，室內面積近120坪，設有廚房，可提供銀髮族社區共餐造福超過1萬6千名里民。
新北市長侯友宜上月9日應邀出席地下停車場暨市民活動中心開幕典禮時表示停車場開放免費停車到10月9日止，共計1個月。不過今天上午樹林區公所又辦一次長壽市民活動中心啟用典禮，邀請當地議員及里長等參加。
有民代批評收到邀請函時還以為自己老眼昏花看錯，卻沒想到公所還真的又辦一次開幕典禮，認為開幕典禮花的都是人民納稅錢，批評一個工程不需要兩次開幕，認為公所是經費太多、浪費公帑。
樹林區長洪崇璉對此表示，上月9日市府舉辦開幕典禮時停車場已經開幕，但是活動中心尚未啟用，直到最近才驗收完畢開始接受申請使用，因此才會於今天舉辦活動中心啟用典禮。
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