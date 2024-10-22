汐東線決標…藍讚「歷史性一刻」 綠籲延伸線加速與北市合作

捷運汐止東湖線統包工程22日決標，由馬來西亞商金務大工程股份有限公司、東丕營造股份有限公司、神通資訊科技股份有限公司聯合承攬，預計2025年初開工，朝2032年完工。藍營議員認為，汐東線扮演串連基隆捷運、民生汐止線角色，決標是歷史性一刻；綠營議員則希望加速延伸北市端規畫，更要做好明年交通黑暗期因應作為。

汐止人等了20多年的捷運汐止東湖線，終在22日決標，路線由台北市內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站，總長5.56公里、共設置6座高架車站。

國民黨新北市議員白珮茹指出，當初汐止民生線拖太久，新北決定先做新北端的汐東線，終於排除萬難決標，這條線是未來串聯基隆捷運、汐止民生線北市端的起點，是重要的歷史性一刻。

「起馬炮點燃了」白珮茹說，新北市長侯友宜把最難的做完了，後續延伸北市、與基隆捷運速度也要加快，攸關北北基發展，既然北北基都是國民黨執政，不要再拖，希望一切往好的方向去走。

新北市議員張錦豪說，當初因前台北市長柯文哲不願做，新北決定先做汐東線，能夠決標地方非常期待，未來如何強化連結北市路線，才能發揮汐東線轉乘效應，尤其汐止民生線可串聯東環線等重要路線，都要雙北繼續加把勁。

張錦豪也點出，明年汐東線動工會遇上北市南港LaLaport開幕，汐止交通很脆弱，光是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到南港就引發汐止大塞車，另有水門權限在北市等議題，汐東線動工後絕對雪上加霜。市府一直說要等施工單位提出交維計畫，絕對來不及，現在就該先提出能系統性解決問題的方法，若到時候只是多幾個義交、號誌調整，汐止一定是塞到爆。