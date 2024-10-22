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綠質疑大巨蛋防災避難模擬放水 蔣萬安：有通過安全驗證

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
上周六中職總冠軍賽首戰，議員李明賢接獲陳情，表示大巨蛋滿場4萬人潮散場時，人潮全塞在捷運聯通道，實在非常危險。圖／引用自議員李明賢臉書
上周六中職總冠軍賽首戰，議員李明賢接獲陳情，表示大巨蛋滿場4萬人潮散場時，人潮全塞在捷運聯通道，實在非常危險。圖／引用自議員李明賢臉書

中職總冠軍首戰上周六大巨蛋舉辦，4萬滿場觀賽，散場一度因電扶梯沒關閉引安全疑慮，民進黨議員簡舒培質疑，大巨蛋過去通過的防災避難電腦模擬是假象。市長蔣萬安今說，大巨蛋整體避難疏散標準都是符合的，才會通過安全驗證。

蔣萬安今天上午出席台北數位應用博覽會跨境電商年會，對於大巨蛋遭質疑過去通過的防災避難電腦模擬是假象，先前台北市政府在防災避難模擬放水。蔣萬安今天說，體育局都有跟他回報，大巨蛋整體避難疏散標準都是符合的，才會通過安全驗證，消防基金會之前也都有經過相關驗證。

由於接下來12強賽將登場，蔣萬安說，接下來不管舉辦體育賽事，或舉辦非體育賽事，市府都會依照相關規定進行，包括依照台北市大型群聚活動管理自治條例，接下來有比較大的12強賽也會依照相關規定與程序，包括體育局、交通局，消防局等相關單位會成立緊急應變小組，都會確保活動一切順利安全。

大巨蛋 蔣萬安 體育

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