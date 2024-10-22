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2024新北影響力人物 影后陳淑芳、奧運國手羅嘉翎等人傳遞正能量

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
2024新北影響力入選11名人物故事，主辦單位11月2日將辦分享會，從生命經歷出發，分享各自的核心影響力與人生故事。圖／主辦單位提供
2024新北影響力入選11名人物故事，主辦單位11月2日將辦分享會，從生命經歷出發，分享各自的核心影響力與人生故事。圖／主辦單位提供

2024新北影響力人物公布，今年有11人上榜，包含金馬影后陳淑芳、跆拳道國手羅嘉翎、帕運羽球好手吳于嫣、全台首位新住民校長楊小梅等人入列。主辦單位11月2日將辦分享會，從生命經歷出發，分享各自的核心影響力與人生故事。

新北市新聞局長李利貞說，今年新北影響力人物有11人，橫跨體育、影劇、教育、農業、藝術等領域，今年分享會首度走出新北，11月2日下午將辦在松山文創園區，新北市長侯友宜、聯合報總編輯王茂臻、如果兒童劇團創辦人趙自強等人也會出席與群眾互動。

新北市新聞局指出，在台灣這塊土地上，有許多人默默耕耘，在各角落散播凝聚力、突破力、實踐力、說服力、翻轉力，一生懸命描繪出新北這座城市的臉譜。今年拍攝11位影響力人物的生命故事，傳遞每位人物長期且專注地實踐理念，在新北各角落默默發光、潛移默化地影響他人，為自己和他人帶來和煦的溫暖光芒，也對整個城市帶來進步與改變。

金馬影后陳淑芳不只入選2024新北影響力人物，也剛獲選為新北好人好事代表，陳淑芳今年85歲，被稱為「國民阿嬤」，她不僅在演藝圈擁有亮眼成就，私下相當熱心公益

「演戲是我的熱情，但關懷社會是我的人生課題」，陳淑芳日前出席好人好事頒獎典禮，她說，自己始終謹記父親曾說過「做人，手心要向下」，希望能持續透過自身微薄力量，帶動更多人關注社會上需要被幫助的人。從影壇到公益界，陳淑芳期許自己以實際行動告訴大眾，「每個人都可以用自己的方式去幫助別人，讓社會更美好」。

侯友宜說，透過「新北影響力」這一品牌，能鼓舞更多人找到屬於自己的獨特價值，也進一步彰顯城市的光芒，讓世界看到新北市擁有豐沛的人文資產，及朝向共好的正向影響力。

2024新北影響力 報名網站：https://www.accupass.com/event/2409110328041890270299

金馬影后陳淑芳不只入選2024新北影響力人物，也剛獲選為新北好人好事代表，陳淑芳今年85歲，被稱為「國民阿嬤」，不僅在演藝圈擁有亮眼成就，私下熱心公益，陳將出席11月2日影響力分享會。圖／新北市社會局提供
金馬影后陳淑芳不只入選2024新北影響力人物，也剛獲選為新北好人好事代表，陳淑芳今年85歲，被稱為「國民阿嬤」，不僅在演藝圈擁有亮眼成就，私下熱心公益，陳將出席11月2日影響力分享會。圖／新北市社會局提供
金馬影后陳淑芳不只入選2024新北影響力人物，也剛獲選為新北好人好事代表，陳淑芳今年85歲，被稱為「國民阿嬤」，不僅在演藝圈擁有亮眼成就，私下熱心公益，陳將出席11月2日影響力分享會。圖／新北市社會局提供
金馬影后陳淑芳不只入選2024新北影響力人物，也剛獲選為新北好人好事代表，陳淑芳今年85歲，被稱為「國民阿嬤」，不僅在演藝圈擁有亮眼成就，私下熱心公益，陳將出席11月2日影響力分享會。圖／新北市社會局提供

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