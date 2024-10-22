公車運價喊漲 票價年底漲不漲？蔣萬安用9個字回應

受物價上漲等因素，雙北公車營運成本增加，雙北公車公會近期已提調漲運價，預計月底交通局送審議委員會審議完畢，後續還要送市政會議及議會審議最終運價，預計年底運價確定。會不會跟著漲票價？北市長蔣萬安今表示，「先看委員會審議狀況」。

雙北聯營公車「票價」長年維持15元，2022年起「運價」為23.4704元，由政府補貼價差，每2年檢討運價，今年10月業者提送運價希望調整為29.2463元，較前年漲5.7759元，雙北交通局接下來會送審議委員會審議。

對於運價是否調漲預計年底前確定，蔣萬安今天上午出席台北數位應用博覽會跨境電商年會，也被問及年底票價會不會漲？蔣表示，公車運價每兩年會檢討一次，公車公會已經將運價方案調整提送，交通局會一定會核實審查，也會針對提出的18項成本的合理性來審議，接下來就會依照程序提送審議委員會，來進行審查，

媒體追問，會不會影響票價？年底票價不會漲？蔣萬安說，會先看他們審議委員會審議的狀況。

依照程序，他們會一一檢視所提出的方案及18項合理性，屆時看審議委員會審議的情形。