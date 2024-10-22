快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

接班布局重頭戲！吳東亮次子 37歲吳昕豪將接台新人壽副董

聽新聞
0:00 / 0:00

石碇交流道頻回堵 匝道前道路拓寬為三線道舒緩車流

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於新北的石碇交流道匝道口常發生車輛回堵的情況，新北市府將匝道前道路分隔島退縮及道路外側外推，道路拓寬為三線道，直行前往石碇通行空間大幅提升，車輛能順暢通行。記者李成蔭／攝影
位於新北的石碇交流道匝道口常發生車輛回堵的情況，新北市府將匝道前道路分隔島退縮及道路外側外推，道路拓寬為三線道，直行前往石碇通行空間大幅提升，車輛能順暢通行。記者李成蔭／攝影

位於新北的石碇交流道匝道口常發生車輛回堵的情況，不少民眾都被塞得很痛苦，向新北市議員陳儀君陳情，盼市府能設法解決。新北交通局表示，經改善已將分隔島退縮及道路外側外推，道路拓寬為三線道，直行前往石碇通行空間大幅提升，車輛能順暢通行。

民眾表示，石碇交流道是通往國道五號的重要樞紐，經常是大排長龍，不過就連往來深坑及石碇之間的民眾卻也因此受到影響，因車輛會回堵到馬路上，如果只是路過卻因此被影響，真的令人相當無奈。

陳儀君表示，石碇交流道匝道過去就時常發生車輛回堵的情況，外側車道原本繪設為直右指向線，日前改繪為右行指向，每到假日時就有大量由石碇休息站出來文中路左轉前往南港之車潮回堵占用，往雙青路因此無法通行，造成在地民眾通行不便。

交通局專委林昭賢表示，國道5號石碇交流道往坪林方向匝道口前文山路原本配置2車道，因路口設有紅燈右轉時相，依規定配合設置右轉專用道，但民眾反映直行車流紓解效率不佳，經檢討評估削減臨近路口分隔島，增設第3車道空間，相關土木及標線工程已於9月底完成，也會再觀察路口紓解情形。

新北養工處養工二科長陳衍派也說，工程於8月20日開工，依據交通局規畫由2車道配置為3車道，工程部分委由養工處辦理工程，施作削減分隔島工程，以利路口處可配置3車道，並已於9月中報竣，目前車流通順。

位於新北的石碇交流道匝道口常發生車輛回堵的情況，新北市府將匝道前道路分隔島退縮及道路外側外推，道路拓寬為三線道，直行前往石碇通行空間大幅提升，車輛能順暢通行。記者李成蔭／攝影
位於新北的石碇交流道匝道口常發生車輛回堵的情況，新北市府將匝道前道路分隔島退縮及道路外側外推，道路拓寬為三線道，直行前往石碇通行空間大幅提升，車輛能順暢通行。記者李成蔭／攝影

國道 石碇 車道

延伸閱讀

汐東線決標了！明年初動工 目標2032年完工

新竹培英街階梯新增自行車推道 成功路人行道同步整修完工

汐東線明年動工 侯友宜拜廟祈福

猴硐瑞三整煤廠第2期工程動土 老礦工期待重現採礦動線

相關新聞

拾荒列冊洪申翰槓北市 蔣萬安：肯定首長勇於辯護惡意扭曲

民進黨立委洪申翰近期因拾荒者列冊，頻槓台北市長蔣萬安，主責局處環保局長徐世勲接連回應反擊。蔣今主持市政會議，對於環保局積...

議員疑營養午餐農藥抽檢不實 新北農業局回擊：誤導

新北市農業局都會針對營養午餐抽檢農藥殘留，新北市議員黃淑君表示，查看農業部農糧署今年各地學校午餐生鮮蔬果食材農藥殘留抽驗...

新北城市氣候論壇 聚焦水資源治理及永續發展

全球氣候變遷日益嚴峻，新北今舉辦「新北城市氣候論壇『水永續，新韌性』」，聚焦於城市水資源管理的挑戰與策略，新北環保局說明...

汐東線施工、LaLaport營運 汐止人擔心進入交通黑暗期

捷運汐止東湖線統包工程今天決標，明年初動工，施工期間將衝擊汐止交通。民進黨新北市議員張錦豪說，南港LaLaport商場明...

北市近3成消防分隊無電動車滅火設備 消防局：部分交貨尚未驗收

北市6年多發生40起電動車火災，議員汪志冰今在議會警政衛生部門指出，北市45處消防分隊竟有13個分隊無任何電動車滅火設備...

汐東線決標...廖先翔支持比照機場 設電動運輸帶接文湖線

捷運汐止東湖線統包工程今天決標，新北市立委廖先翔說，汐東線東湖站、文湖線東湖站距離超過300公尺，將比照機場設置雙向的電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。