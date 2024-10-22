石碇交流道頻回堵 匝道前道路拓寬為三線道舒緩車流

位於新北的石碇交流道匝道口常發生車輛回堵的情況，不少民眾都被塞得很痛苦，向新北市議員陳儀君陳情，盼市府能設法解決。新北交通局表示，經改善已將分隔島退縮及道路外側外推，道路拓寬為三線道，直行前往石碇通行空間大幅提升，車輛能順暢通行。

民眾表示，石碇交流道是通往國道五號的重要樞紐，經常是大排長龍，不過就連往來深坑及石碇之間的民眾卻也因此受到影響，因車輛會回堵到馬路上，如果只是路過卻因此被影響，真的令人相當無奈。

陳儀君表示，石碇交流道匝道過去就時常發生車輛回堵的情況，外側車道原本繪設為直右指向線，日前改繪為右行指向，每到假日時就有大量由石碇休息站出來文中路左轉前往南港之車潮回堵占用，往雙青路因此無法通行，造成在地民眾通行不便。

交通局專委林昭賢表示，國道5號石碇交流道往坪林方向匝道口前文山路原本配置2車道，因路口設有紅燈右轉時相，依規定配合設置右轉專用道，但民眾反映直行車流紓解效率不佳，經檢討評估削減臨近路口分隔島，增設第3車道空間，相關土木及標線工程已於9月底完成，也會再觀察路口紓解情形。