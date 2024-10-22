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汐東線決標了！明年初動工 目標2032年完工

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
汐東線SB13車站模擬圖。圖／新北市捷運局提供
汐東線SB13車站模擬圖。圖／新北市捷運局提供

捷運汐止東湖線統包工程歷經一個多月審查，22日決標，新北市捷運局表示，本次由馬來西亞商金務大工程股份有限公司、東丕營造股份有限公司、神通資訊科技股份有限公司聯合承攬，新北捷運局接續將辦理簽約，預計在2025年初開工，朝2032年完工。

新北捷運局長李政安表示，汐東線統包工程項目包含土木、建築、機電核心系統、水電及環控工程，施工範圍經台北市內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站，總長5.56公里（新北市轄4.75公里，台北市0.81公里）、共設置6座高架車站，可解決汐止長年的交通問題，未來再串聯基隆捷運及台北市汐止民生線，將打造基北北捷運共榮生活圈。

李政安說，為讓主體統包工程順利，要徑工程提早在2023年底先開工，是捷運汐東線重要開端，優先排除主體工程施工管線障礙，能有效縮短捷運施工時間；大同路自來水管線遷移已完成9成，原本僅6-8米寬的吉林街也要拓寬至16米，目前皆如期進行，並已架設完成施工圍籬，後續將盡速完工以便主體工程進場施工。

新北捷運局表示，新北市在2020年四首長會議中，主動扛起推動汐止東湖線的重任，可以銜接台北市汐止民生線與基隆捷運，橫跨新北、台北、基隆三縣市，強化捷運三環六線路網的完整性與便利性，提升市民更舒適便捷的大眾運輸系統。

捷運局說，新北市代辦台北市汐止民生線(台北市段)規畫作業，綜規報告提報中央審議後，正在修正意見，將盡速第二次送審。此外，基隆捷運今年1月行政院核定綜合規劃後，由本府續辦興建及營運，待中央工程經費審議通過後就能接續辦理發包。

大眾運輸 新北捷運 汐東線 汐止

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