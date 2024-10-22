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北市地政局預售屋聯合稽查 4建案違規將查處

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市地政局進行今年第2次預售屋銷售建案聯合稽查。圖／北市地政局提供
北市地政局進行今年第2次預售屋銷售建案聯合稽查。圖／北市地政局提供

隨著928預售屋銷售檔期到來，北市地政局在今年第2次預售屋銷售建案聯合稽查中，查核4個建案，其中2建案查有實價登錄逾期申報等違規，2建案的契約書或不動產說明書等重要文件未依規定由不動產經紀人或委託人簽章。地政局表示，將依程序給予業者陳述意見後查處。

地政局指出，這次查核為共5重點，分別是1、銷售資訊及契約是否於銷售前申報備查；2、紅單及契約內容是否符合規範以及是否違規轉售；3、執行業務是否涉不動產炒作行為；4、預售屋實價登錄資訊是否按規定申報；5、不動產經紀業營運、廣告、建照核發情形、樣品屋（接待中心）等是否合乎相關法令規定。

地政局表示，這次稽查建案，各項違規均將依法查處，一、2建案查有逾期申報實價登錄或申報內容不符之情形。二、1建案所抽查之預售屋買賣契約書，不動產經紀業未指派經紀人簽章。三、1建案之不動產說明書解說前委託人未簽章。四、其餘預售屋資訊及買賣定型化契約均依規定申報備查始為銷售，另預售屋買賣定型化契約、購屋預約單內容、建照申領、樣品屋使用等，並無違規情形，且查無契約違規轉讓及炒作違規行為。

北市地政局長陳信良指出，購買預售屋的市民朋友，於簽約前，建議先上「台北市政府地政局官網–預售屋專區」及「臺北地政找房+」，瞭解區域房價行情、土地使用分區、建物主要用途等基本資料，也要確實主張契約審閱期，至少5日，核對賣方提供之紅單、契約是否與經本局核備之內容相同，降低消費風險及糾紛。

北市 建案 樣品屋 經紀人

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