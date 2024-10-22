找回煤礦文化 猴硐瑞三整煤廠 2期修復動土

新北瑞三鑛業修復及再利用第2期工程昨動土，觀光旅遊局長楊宗珉說，完工後將重現礦業風華，打造猴硐成國際級煤礦文化園區，為當地觀光產業注入新生命。

瑞三整煤廠全盛時期煤產量占全台七分之一，1990年停採。文化局2005年11月登錄選煤廠為歷史建築，觀旅局2012年10月即取得建物產權，但未能及時修復，未會同文化局督促瑞三公司維護，導致嚴重受損，新北市審計處2020年底曾函請市長侯友宜督促改善。

觀旅局發包瑞三整煤廠第1期修復工程，修復主體建築並活化，2022年開幕至今，吸引近50萬人次參觀。第1期工程盡力復原整煤廠舊時風貌，修舊如舊、活化再利用理念受肯定。

瑞三整煤場第2期修復工程總經費1億1400萬元，中央和地方政府各出5700萬，著重機具殘跡空間修復，如巴姆洗煤機室、JIG洗煤機室、儲煤槽區空間以及機電室，同時改善主體建築戶外區，如運煤動線景觀環境美化，預計2026年6月完工。

楊宗珉和市議員林裔綺、瑞芳區長楊勝閔等人出席動土典禮，文化部文資局、經濟部地質調查及礦業管理中心也派員參加。