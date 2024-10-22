新北1999陳情案 18位月打逾50次

新北1999話務中心全天候運作，50多名人員輪班，在線最多30餘人，每月平均有10萬通電話反映各式陳情案，今年1至8月歸屬環保局3萬4千件陳情案居冠。有民眾將1999當聊天管道，與話務人員聊出好感，竟跑到市府堵人求認識，嚇壞話務人員報請駐衛警解圍。

新北市研考會指出，1999提供前5分鐘免付費服務，5分鐘之後要收費。統計有18位民眾每月撥打1999專線50次以上，對這類「超級大戶」，話務人員仍展現耐性，盡量3分鐘內結束電話，避免專線被占用。

有一名中年男子是1999常客，對電話那頭女性話務人員溫柔聲音很著迷，幾次電話接觸後，竟衝到新北市政府想認識人，嚇壞話務人員，經駐衛警及時處理才化解。也有人跑來要送鹽水雞聊表心意，話務人員不得收受市民贈禮，因此婉拒。

話務人員不會告知真實姓名，只報服務檯號碼，偶爾遇到過度熱情民眾，成為插曲。研考會說，歡迎善用1999專線，若要傾訴心事或心理諮商，建議撥給張老師或1925專線。

1999處理效能是市府展現效率的指標之一，研考會說，陳情案若歸屬單一局處，須6天內回覆辦理情形，跨局處案10天內回覆。