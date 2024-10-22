汐東線明年動工 侯友宜拜廟祈福

新北市長侯友宜昨赴汐止北峰寺參拜，祈禱汐止3條捷運未來工程順利，新北捷運局說，預先能做的工程都在進度上，汐東線得標廠商明年可迅速進場施工。民代提醒，交通黑暗期不可輕忽，目前還未見市府配套，這些要預先規畫，才不會讓已常塞的汐止交通雪上加霜。

汐止交通是不少通勤族的痛，捷運討論超過20年，近年逐漸明朗。昨為觀世音菩薩出家紀念日，侯友宜赴汐止金龍山北峰寺，祈求市民安居樂業，也說明地方關注的3條捷運進度。

侯友宜表示，汐東線預計年底簽約，為讓進度加快，周邊相關要徑工程、道路拓寬及排除周邊管線障礙等3件預先部署工程已施作，拚明年動工，預計2032年完工；不只汐東線，還要有汐止民生線貫穿台北、連結台北大稻埕，市府將盡速修正綜合規畫後報中央核定。

另，基隆捷運今年元月經中央核定後，新北負責興建營運，待工程經費中央審議通過，將立即發包施作，串聯汐止、基隆、台北的3條捷運完工後，完善交通路網，汐止就能大發展，「一定完成汐止人夢想」。

捷運局補充，去年底開工的要徑工程，是捷運汐東線重要開端，優先排除主體工程施工管線障礙，能有效縮短施工期；大同路自來水管線遷移已完成近8成，原本6至8米寬的吉林街將拓寬至16米。

汐東線銜接民生線及整合基隆捷運，為北北基的基隆河谷捷運路廊，汐東捷運領頭，接續基隆捷運完成設計與發包，汐民線北市段希望中央盡速核定，打通基隆河谷整體發展的交通網絡。

市議員白珮茹表示，汐止大社后地區道路窄，當地十多萬人長期仰賴公車進出，要到台鐵車站須轉乘，國道增設匝道後稍有改善，仍欠缺軌道建設，盼中央迅速核定捷運計畫，讓經費到位。

市議員張錦豪說，開工後最大隱憂是交通黑暗期，配套措施要超前部署，例如評估公車專用道及號誌、直達公車等，而非被動等得標廠商提交維計畫，南港即將有大型商場要開幕，塞車壓力上升，這些都應及早規畫。