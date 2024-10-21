得獎者出爐！新北婦幼安全創作比賽45人獲獎 典禮盛大媲美奧斯卡

為喚起大眾更關注婦幼安全，新北警今天舉行第13屆婦幼安全創作比賽頒獎典禮，特別邀請新北、台北、士林、基隆地檢署7位主任檢察官、新北警局長、社會局副局長、家防中心主任，並頒獎給45位獲獎得主，典禮盛大隆重媲美奧斯卡頒獎典禮。

頒獎典禮先由成立將近18年的海山國小弦樂團表演拉開序幕，中場則由熱舞社帶來勁歌熱舞炒熱氣氛，本次活動以得獎者為主軸，廣邀家屬上台共享獲獎榮耀，其中有三代總動員計7名家屬一同參與，也有從苗栗搭車北上參與。

本屆獲獎人數計45位。其中國民小學海報創作得獎作品低年級組第一名黃新芮、第二名蔡宛芸、第三名廖沐妍。中年級組第一名林敏、第二名鄭羽岑、第三名陳允橙。高年級組第一名吳汶倩、第二名張沛甄、第三名蔡忻桐。攝影創作組第一名張樹山、第二名游宜儒、第三名詹淑嬿。GIF動態貼圖創作組第一名張敏慧、第二名陳郁蓉、第三名李兆祥。

新北警強調，對婦幼安全工作的重視與推動未曾停歇，有賴社會各界及網絡機關共同努力，築成完善保護婦幼的社會安全網，以營造安全、和諧、快樂的生活環境。