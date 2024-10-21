地點出爐！新北警新增39處科技執法 盼強化路口行人安全

為強化路口行人安全，新北警於全市39處易肇事易違規路口設置科技執法設備，針對不停讓行人、行駛人行道、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、禁行大貨車、違規停車、未保持路口淨空等違規透過AI人工智慧加強舉發，預計今年12月1日正式執法。

新北警指出，本次科技執法建置於板橋區等16個行政區易肇事及易違規路口，每一處所均標示執法項目，其中有20處主要針對車輛不停讓行人違規偵測舉發，以提醒用路人遵守標誌標線號誌，強化路口行人安全。另三峽區隆恩街與復興路口取締未保持路口淨空項目暫不執法，待交通標誌標線等工程完善後，將延長執法宣導期並依盲測數據，再評估擇期啟動該項目科技執法。

新北警強調，科技執法係以防制交通事故、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，且該39處科技執法主要是以本市都會區重要複雜路口設置，在執法前並拉長宣導期，請駕駛人遵守標誌標線號誌規定，勿搶快，開車行經路口時多一些耐心，禮讓行人優先通行，維護新北交通安全。