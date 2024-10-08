新壽得標北士科、南港轉運站案 議員爆工期延宕還違約招租

新光人壽得標北士科T17與T18基地、南港轉運站BOT案，民進黨北市議員林延鳳今議會質詢踢爆，兩案開發嚴重延宕，新壽已在工地圍籬公然招攬租客，質疑蔣市府是否知情。公運處回應，南港案還在興建中，尚未收到這樣的回報；地政局強調，北市任何建物要取得使照跟許可才可以營運。

林延鳳質詢蔣萬安，知不知道北士科T17與T18基地、南港轉運站BOT案已經在招租。蔣萬安則要地政局來說明，林再追問，蔣沈默未再回應。公運處長李昆振表示，南港轉運站BOT案目前還在興建中，他沒有收到這樣的回報。

林延鳳現場公布一段錄音檔，有民眾撥打圍籬上新壽南港案的電話詢價，對方打包票明年底如期完工，並指該處權狀700坪、實坪430坪的商辦，開價租金每坪2800元，還稱此為預招租、看條件怎麼談，簽約後還要向該公司繳納等同3個月租金的保證金。

林延鳳批評，新壽隱瞞工期延宕的事實，還開出高於周邊行情每坪2500元的租金，直呼「這不是圖利，什麼才是？」南港案合約載明「建物全部結構未完工前」若無北市府事先同意，新壽不得預收訂金、租金等款項，北士科案合約則寫道若要租賃，應「依法取得相關必要之執照或許可」。招租部分，李昆振回應他還要再了解。