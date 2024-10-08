大雨特報 預防性撤離新北瑞芳阿美家園180人

新北市瑞芳阿美家園因山陀兒颱風來襲造成聯外道路中斷，已於10月5日15時55分完成暫時性改善恢復單向通行，因7日中央氣象署已對於瑞芳區再度發布大雨特報，7日晚間至清晨(20-08時)東北季風南下，降雨熱區為東南側山區，有短時大雨(40mm/hr)發生機會，累積雨量初估可達90-130毫米，新北市府為確保居民的生命財產安全，7日下午由瑞芳區公所會同警察局、消防分隊等單位聯合進行阿美家園預防性疏散撤離行動，共計撤離87戶180人，分別疏散至親友住處與瑞龍活動中心。

瑞芳區公所指出，爲防範大雨來襲造成災害，感謝族人配合本所疏散避難小組及警消人員撤離，以減少豪雨可能帶來的危害；本所優先針對老弱婦孺、行動不便及弱勢族群等撤離，共計撤離87戶180人，其中 78位居民撤離至瑞龍活動中心，另外102位居民將自行依親前往親友家避險。本府養護工程處已於阿美家園入口處設立封鎖線並派員管制，防止晚間有民眾誤闖進入危險區域。

其中有二名患者需要24小時使用氧氣，礙於瑞龍活動中心安置處所之醫療照護之不便，本區瑞芳礦工醫院董適院長、林文仲副院長、簡珍主任立即秉持義不容辭、共體時艱之服務精神，無償提供二名患者病房及相關醫療協助；另新北市瑞芳區衛生所麥可主任主動協助提供瑞龍活動中心收容所之醫護照護協助，由沈雀惠護理師協助於安置所監測民眾之身心狀況，若有需要協助會立即予以處理，讓民眾得以放心於收容所安置。

瑞芳區長楊勝閔表示，豪雨來襲不可掉以輕心，區公所全力提供安置期間所需的各項生活保障，其中特別感謝瑞芳礦工醫院提供免費醫療病床給慢性病患者收容，衛生所醫護人員進駐收容所以備不時之需，中華民國紅十字會提供50個睡袋作為收容使用，交通局提供災民瑞芳立體停車場收容期間免費停車服務，確保每位族人在避難收容處所的生活穩定、安心。

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