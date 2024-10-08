三峽北大特區有開單陷阱！議員揭3個月狂開2000張罰單

新北市議員卓冠廷今天在議會質詢指出，新北三峽北大特區內大學路與學成路口，有一處「消防防災空間暨人行道」，看似避車彎，實際卻是人行道，令人混淆的設計讓不少駕駛誤闖，即便看到禁停告示牌迅速離開，仍慘遭科技執法開單，今年7月科技執法至今已累計2000多張罰單，根本是陷阱。新北市副市長陳純敬承諾會解決學成路此路段標誌、標線不清的問題，並指示消防局來主責改善。

卓冠廷說，該處是依據提供消防車停靠空間來設計，但實際高度不僅切齊車道，還有車輛進出引導的斜角設計，導致這個特殊的人行道，長得就是一般避車彎的模樣，他今天質詢秀出照片，連官員看到照片都會認錯，更何況一般民眾。

卓冠廷認為，面對一個錯誤的道路附屬設施設計，導致民眾誤闖頻頻違法，市府不是設法改善，而是加大取締力道，警察局今年7月開始設置科技執法，設定違規樣態，竟捨棄違規停車，反將「人行道上行駛」當作科技執法的重點，今年7月至今已開出兩千多張罰單。

新北工務局長馮兆麟雖然解釋北大此處是「切平車道的人行道」，但他也說，目前新北的實體人行道不會做沒有高低差的設計。

卓冠廷說，這路口是2017年才設計成現在的陷阱模樣，是很新的設施，但才過了7年，無論透過會勘或和局處討論，居然已經找不到當初是哪個局處負責這個設計，局處互踢責任真的太誇張。

卓冠廷要求市府立刻責成一個單位作為主管機關，兩周內立即提出改善方案，並且聆聽在地民眾意見，徹底解決這個恐怖的駕駛陷阱。

北大居民表示，那人行道凹進去的空間看似就是設計供汽車臨停使用，導致許多車主誤入火坑被開罰單，批評這設計根本就是缺業績故意挖洞給車主跳。