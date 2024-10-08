議員指愛蹭且以罐頭回應市政議題 蔣萬安否認

台北市長蔣萬安今天赴議會施政報告，民進黨議員陳賢蔚、許淑華質詢時說，蔣萬安近期愛蹭，如以4首歌慰留副市長李四川，市政議題則以罐頭式回應。蔣萬安否認。

蔣萬安下午率台北市政府各局處首長赴市議會施政報告及接受質詢。議員陳賢蔚質詢，近期對蔣萬安印象就是喜歡蹭，包含宣布設國際羽球館、提供選手加碼獎金、邀歌后江蕙到大巨蛋等市政議題。

陳賢蔚說，蔣萬安提到要設國際羽球館卻未與當地溝通，至於邀江蕙到大巨蛋，但大巨蛋漏水問題未解，且體育局長王泓翔日前對外受訪稱大巨蛋滿場應設92名自衛消防人員，但依都審等資料是427人，明顯有落差。

他指出，李四川近期被傳可能要退休或選新北市長要離開台北市府，蔣萬安每次聯訪時都以歌曲表達慰留，包含「我願意、擁抱、愛我別走、甲你攬牢牢」，笑稱蔣若後續再以歌曲回應議題就能出唱片，並送蔣萬安寫有蹭的大型金牌。

蔣萬安回應，國際羽球館已找好地點初估在洲美國小，且也有具體規劃，因在議員選區，希望協助替中央爭取補助或幫忙跟基層溝通。

另一部分，許淑華質詢，蔣萬安面對重大爭議如幼兒園狼師案等，或每件重要市政議題的對外受訪回應就是依規定辦理等，經她統計，蔣萬安回應都稱「研議」等約20多次，認為蔣的新封號是「罐頭」市長。

蔣萬安否認並說，「這不是事實」，當時受訪後都有具體說明回應，不管對重要市政議題或重大爭議，市府態度清楚就是勇於面對及承擔，該改革就改革，態度清楚、立場堅定，對於相關市政都有持續規劃。

民進黨北市議員簡舒培質詢問及京華城案，認為市府應依建築法第87條要求停工，市府再發文給法院確認停工，是多此一舉，蔣萬安應拿出魄力。

蔣萬安回應，目前未要求京華城停工，因法院僅扣押，至於能否勒令停工，現在無法源依據，才向法院確認是否認為現在可要求勒令停工。

蔣萬安說，依建築法56條跟87條，若京華城後續未報勘驗而繼續施工，當然會要求勒令停工，詢問法院是要確保一切按程序，自己魄力就是捍衛公務員依法行政，今天就是有太多未依法行政而發生後續問題。