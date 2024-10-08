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議員要李四川表態副市長做好做滿 蔣萬安霸氣擋回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午赴議會施政報告，議員何孟樺今天請三位副市長李四川、林奕華、張溫德上備詢台，問能否做好做滿？記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天下午赴議會施政報告，議員何孟樺今天請三位副市長李四川、林奕華、張溫德上備詢台，問能否做好做滿？記者林麗玉／攝影

北市去年人口回升至250萬，市長蔣萬安上月底已升張溫德出任第三副市長，由於現在人口又跌回250萬以下，市府可維持有三位副手至本屆期滿。議員何孟樺今要求3位副市長李四川等表態本屆做好做滿？蔣霸氣直接回答議員「不需回應」。

何孟樺表示，她當然知道蔣萬安希望3位副市長黏緊緊，但她也想聽聽3位副市長的想法，好不容易台北市有3位副市長，不希望市民不心安，因為市民希望他們可以做好做滿。蔣萬安重申，他們(3位副市長)不需要回答，也不需要跟議會做任何承諾，要尊重每個人的生涯規畫，這是每個人的權利。

蔣萬安今天下午赴議會施政報告，議員何孟樺今天請副市長李四川、林奕華、張溫德上備詢台，問能否做好做滿？何說，先前北市府去函內政部詢問，儘管現在台北市人口跌回250萬以下，不過目前3位副市長可以做到蔣萬安這一屆滿。所以台北市民好不容易看到市府補滿副市長，希望3位副市長向台北市民承諾，會在這屆做好做滿，不會提前退休、不會提前請辭、也不會因為政治因素請長假。

蔣萬安表示，「我想這是要尊重每個人意願，沒有什麼要求...我想他們不需要回答，這是每個人的意願，你要尊重啊，他們也不需要跟議會做任何承諾」。

蔣萬安馬上回覆議員，3位副市長不需要回應，何孟樺說，她當然知道蔣萬安希望3位副市長黏緊緊，但她也想聽聽副市長們的想法，市民當然希望他們可以做好做滿。蔣萬安重申，他們(3位副市長)不需要回答，也不需要跟議會做任何承諾，要尊重每個人的生涯規畫，這是每個人的權利。

北市府 蔣萬安 議員

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