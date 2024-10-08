快訊

逢甲商圈刺青店起火！濃煙竄天飄到中市府 42消防員緊急滅火

遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

清泉崗士兵打靶出意外身亡 軍方證實：槍托撞擊地面「下顎中彈」

聽新聞
0:00 / 0:00

中央預算遭藍白退回綠議員請命 蔣萬安：盼議會也不要擋市府預算

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
行政院總預算在立法院因朝野立委不同意見卡關，民進黨議員今天在議會請台北市長蔣萬安（圖）幫幫忙，希望請託同黨立委讓總預算過關，蔣萬安表示，尊重立法院審議職權與程序。記者潘俊宏／攝影
行政院總預算在立法院因朝野立委不同意見卡關，民進黨議員今天在議會請台北市長蔣萬安（圖）幫幫忙，希望請託同黨立委讓總預算過關，蔣萬安表示，尊重立法院審議職權與程序。記者潘俊宏／攝影

中央政府總預算案日前在立法院會遭藍白聯手退回程序委員會。民進黨議員簡舒培指出，北市明年度有超過5成來自中央統籌分配款，包含軍公教加薪、里長事務補助費等，呼籲市長蔣萬安應向同黨立委請命讓預算順利進入議會審查，蔣也幽默回應「盼民進黨不要擋市府總預算」，簡反酸「上一次暫擱是陳重文」，也讓場面一度尷尬。

簡舒培指出，台北市2025年歲入預算共2044億，其中有52%來自中央統籌分配款，其中243億是業務項目，新興業務共有12億，包含明年軍公教加薪8.8億、春節給里長事務補助費3240萬、北市大住宿補助1430萬，全都是來自中央，消防局、市場發展、住宅、捷運等基金中央都有撥補，現在立法院藍白將預算退回，北市可能無法準時拿到這些補助款。

簡舒培指出，蔣萬安過去擔任立法委員，他也擔任10年億元，大家都很清楚「預算法」相關規定，但身為民代，應該做好的事就是審預算，而不是退回預算，地方政府最急迫也是希望立委審好預算，順利把地方需要的錢撥到地方，

蔣萬安指出，依照「預算法」54條，立法院現針對中央政府總預算也只是退回 屆時若在此會期沒審議通過，原計劃也還是會按上一年度預算執行數來核實動支並且撥給地方，相信立法院長韓國瑜跟行政院長卓榮泰溝通會有圓滿結果。

簡舒培也呼籲蔣萬安，請同黨北市立委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強、賴士葆幫忙讓中央預算順利進到立院審查。蔣萬安也笑回，「那也請民進黨團不要暫擱市府總預算。」簡舒培反嗆，「上一次暫擱總預算的是國民黨議員陳重文」，一度讓蔣萬安反應不過來，後續也表示「尊重立法院、議會審議職權。」

立法院 簡舒培 蔣萬安

延伸閱讀

影／總預算卡關 綠議員拜託蔣萬安請同黨立委幫幫忙

綠議員批固樑8次提醒「別著樑」 蔣萬安：我身體就勇欸

陸委會稱會協助雙城論壇 蔣萬安盼兩岸大環境能更緩和

暗酸前朝？蔣萬安曝停工發函詢問原因：沒依法行政今天才發生問題

相關新聞

新壽得標北士科、南港轉運站案 議員爆工期延宕還違約招租

新光人壽得標北士科T17與T18基地、南港轉運站BOT案，民進黨北市議員林延鳳今議會質詢踢爆，兩案開發嚴重延宕，新壽已在...

中市明年成立捷運局編制158人 議員盼屯區與橘線加速

台中市多條捷運進入可行性評估及綜合規劃，市政府將成立捷運工程局，藍綠議員關切。市長盧秀燕表示，過去30年是雙北興建捷運的...

大雨特報 預防性撤離新北瑞芳阿美家園180人

新北市瑞芳阿美家園因山陀兒颱風來襲造成聯外道路中斷，已於10月5日15時55分完成暫時性改善恢復單向通行，因7日中央氣象署已對於瑞芳區再度發布大雨特報，7日晚間至清晨(20-08時)東北季風南下，降雨

影／北市三位副市長是否做滿任期? 蔣萬安備詢霸氣回應

台北市長蔣萬安上任後，去年全市人口一度回升至250萬人以上，蔣萬安日前公布第3名副市長由原副祕書長張溫德升任，但近日台北...

三峽北大特區有開單陷阱！議員揭3個月狂開2000張罰單

新北市議員卓冠廷今天在議會質詢指出，新北三峽北大特區內大學路與學成路口，有一處「消防防災空間暨人行道」，看似避車彎，實際...

議員要李四川表態副市長做好做滿 蔣萬安霸氣擋回應

北市去年人口回升至250萬，市長蔣萬安上月底已升張溫德出任第三副市長，由於現在人口又跌回250萬以下，市府可維持有三位副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。