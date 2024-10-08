中央預算遭藍白退回綠議員請命 蔣萬安：盼議會也不要擋市府預算

中央政府總預算案日前在立法院會遭藍白聯手退回程序委員會。民進黨議員簡舒培指出，北市明年度有超過5成來自中央統籌分配款，包含軍公教加薪、里長事務補助費等，呼籲市長蔣萬安應向同黨立委請命讓預算順利進入議會審查，蔣也幽默回應「盼民進黨不要擋市府總預算」，簡反酸「上一次暫擱是陳重文」，也讓場面一度尷尬。

簡舒培指出，台北市2025年歲入預算共2044億，其中有52%來自中央統籌分配款，其中243億是業務項目，新興業務共有12億，包含明年軍公教加薪8.8億、春節給里長事務補助費3240萬、北市大住宿補助1430萬，全都是來自中央，消防局、市場發展、住宅、捷運等基金中央都有撥補，現在立法院藍白將預算退回，北市可能無法準時拿到這些補助款。

簡舒培指出，蔣萬安過去擔任立法委員，他也擔任10年億元，大家都很清楚「預算法」相關規定，但身為民代，應該做好的事就是審預算，而不是退回預算，地方政府最急迫也是希望立委審好預算，順利把地方需要的錢撥到地方，

蔣萬安指出，依照「預算法」54條，立法院現針對中央政府總預算也只是退回 屆時若在此會期沒審議通過，原計劃也還是會按上一年度預算執行數來核實動支並且撥給地方，相信立法院長韓國瑜跟行政院長卓榮泰溝通會有圓滿結果。

簡舒培也呼籲蔣萬安，請同黨北市立委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強、賴士葆幫忙讓中央預算順利進到立院審查。蔣萬安也笑回，「那也請民進黨團不要暫擱市府總預算。」簡舒培反嗆，「上一次暫擱總預算的是國民黨議員陳重文」，一度讓蔣萬安反應不過來，後續也表示「尊重立法院、議會審議職權。」