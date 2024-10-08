新北凍卵補助上路至今僅1人申請 議員盼加冷藏費增誘因

新北市今年7月起，提供新北市40歲以下、經醫師評估罹癌或因治療而不孕的女性，每人可獲得3萬元的凍卵補助，不過新北市議員彭佳芸今天質詢時指出，補助上路至今，只有1件申請，凍卵除了一開始10萬元費用，還有每年的6000元保存費，後續還有解凍等龐大費用，只補助3萬元實在誘因太低。新北市衛生局長陳潤秋表示，會再研議，但仍鼓勵大家適齡生育。

彭佳芸說，實施至今只有1例，政策剛上路，案例不多可以理解，但她計算，以目前凍卵費用約是10萬元左右，符合市府資格的婦女，通常已經要面對龐大醫療費用，而且凍卵之後每一年的冷凍保存費都還需要6000元左右，如果也能補助冷藏費，並設定年限，才能真正鼓勵凍卵婦女早日解凍做人工生殖。

彭佳芸指出，人工生殖的過程，後期解凍及進行人工生殖培養大約還會需要8萬元左右，新北做了前端的補助立意良善，但是在後端的解凍補助上，更要來鼓勵已經凍卵了婦女積極來解凍使用。

彭佳芸說，根據台大和長庚醫院的統計，社會性凍卵只有8%使用率，等於有超過92%女性凍了卵最後根本用不到，新北市應更致力於後端解凍使用的協助和補助，而且站在鼓勵生育的立場上，未來有機會推動解凍補助的話，就不應該再分醫療性凍卵或社會性凍卵，請市府好好研議規畫一下。

陳潤秋表示，新北市是一次把補助經費給需要女性，補助金額比較高，有的縣市會補助前2年凍卵的費用，會再研議議員建議，但在希望在少子化下，大家盡量能夠適齡生育，在國外幾乎很少有補助凍卵來促進生育的例子。