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綠議員批固樑8次提醒「別著樑」 蔣萬安：我身體就勇欸

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
基隆市長謝國樑罷免案本周日投票，民進黨北市議員顏若芳今質詢，罷樑案成立4個月以來，台北市長蔣萬安發言或是親赴基隆固樑的次數高達8次，質疑他無心台北市政。記者林佳彣／攝影
基隆市長謝國樑罷免案本周日投票，民進黨北市議員顏若芳今質詢，罷樑案成立4個月以來，台北市長蔣萬安發言或是親赴基隆固樑的次數高達8次，質疑他無心台北市政。記者林佳彣／攝影

基隆市長謝國樑罷免案本周日投票，民進黨北市議員顏若芳今質詢台北市長蔣萬安，直言罷樑案成立4個月以來，蔣不論發言或是親赴基隆固樑的次數就已經高達8次，質疑他無心台北市政，到底是當台北市長還是當謝的聊天機器人，還提醒「小心不要著樑」。蔣萬安回應，「袂啦，我身體就勇欸」，也直言不需要斷章取義。

顏若芳指出，蔣萬安對謝國樑非常關心，6月底罷樑成案後，不管在任何場合，尤其無關基隆市政的台北市政活動，蔣萬安都發表對謝的言論，外界更指蔣是謝的聊天機器人，而蔣只會說「為罷而罷傷民主」。她認為，如果蔣萬安真的要幫謝國樑講話，應該幫謝講政績。

蔣萬安回應，「我談了非常多，參與至少3場，包含親子館規畫、交通、長照，談了很多」，他直言不需要斷章取義，也不需要擷一小段。

顏若芳指出，謝國樑就任以來，各家民調機構所做的滿意度調查都是全國墊底，頂多比高虹安好一點，蔣萬安則多是六都後段班，大酸蔣挺謝，猶如倒數第二名挺最後一名，根本是「吊車尾聯盟」互相取暖。她還提醒蔣萬安，跟謝國樑互相取暖無助於市政，「小心不要著樑。」

蔣萬安說，基北北桃市共同生活圈，我們有很多市政交流跟合作，包括交通、教育，這是身為市長應該要做的。同時表示，「袂啦，我身體就勇欸。」

蔣萬安 謝國樑

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