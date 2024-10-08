快訊

獨／新光金電子投票結果曝光 外資贊成新新併比重超過7成

汪建民肺腺癌病逝！24年前因《台灣靈異事件》走紅 晚年欠債病榻上仍想直播

又遭惡搞「檳榔」放迴轉台 台灣壽司郎：所有店鋪全面消毒、採取法律行動

聽新聞
0:00 / 0:00

北市又跌落250萬人以下 新生兒卻逆勢成長蔣萬安曝主因

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今赴議會施政報告。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今赴議會施政報告。記者林麗玉／攝影

北市長蔣萬安上任後，去年5月人口一度回升至250萬以上，不過今年9月底又跌回250萬以下，僅剩249萬8210人。議員質疑市府人口對策失靈？蔣萬安今表示，是因遷出人口多，但相較全國及其他縣市，北市新生兒數是逆勢成長。

蔣萬安今天下午赴議會施政報告，被問及台北市的人口對策是否失靈？蔣萬安表示，他一上任後，提出各項生育獎勵、營造友善育兒，即包括提供居住社宅比例給年輕小家庭，所以台北市新生兒人數，在全國新生兒持續探底下，及各縣市新生兒數下降，台北市卻是逆勢增加。

蔣萬安說，也就是說，台北市新生兒人數，去年一整年相較於前年，新生兒增加1500位，今年1至9月相較於去年同期增加910位，北市新生兒人數是逆勢增加，代表北市府打造友善育兒城市是有具體成果。

不過蔣萬安也坦言，台北市整體總人數以設戶籍人數看，的確移出的人陸陸續續遷出戶籍到新北、基隆是比較多，也因為共同生活圈交通便利，很多人住在新北每天台北市通勤，通勤人口台北市每天日間有350萬人，夜間都還有280萬人，表示台北市提供很多就業機會，很多友善的育兒環境，讓年輕朋友願意生、養得起。

北市府 新生兒 蔣萬安

延伸閱讀

京華城爛攤 發文北院確定停工是為自保？蔣萬安這樣說

北市人口9月跌破250萬了 陳宥丞曝蔣萬安期中施政危機

2千居民反對建禮儀大樓…議員籲找備案 蔣萬安：統籌做可行性評估

6月溝通至今仍無結果？秦慧珠指總統是雙城論壇最大障礙 蔣萬安回應了

相關新聞

陸委會稱會協助雙城論壇 蔣萬安盼兩岸大環境能更緩和

賴清德總統的「祖國論」引熱議。陸委會主委邱垂正今在立法院被問是否支持「雙城論壇」續辦？邱表示，都會提供必要的協助。台北市...

北市又跌落250萬人以下 新生兒卻逆勢成長蔣萬安曝主因

北市長蔣萬安上任後，去年5月人口一度回升至250萬以上，不過今年9月底又跌回250萬以下，僅剩249萬8210人。議員質...

新北以懷舊風慶雙十 空軍三重一村國慶升旗玩表演市集

中華民國113年國慶即將到來，新北民政局除規畫雙十節當天上午8時於空軍三重一村升旗，也規畫全日親子活動，以懷舊市集、胖卡...

全國首創食品效期視覺友善標示 北市業者響應「放大字體」

近來食安意識抬頭，食品有效日期常是消費者選購重點，鑑於市售不少產品標示字體太小或難以尋找，北市衛生局今年首創「食品有效日...

北大汙水廠過濾薄膜升級 年底完工轉化更多可用回收水

新北北大特區人口持續攀升，汙水處理需求也提高，當地汙水廠過往在回收水時因毛髮、棉絮等影響處理品質。新北水利局表示，為避免...

賴清德稱治水經費551億被爆只給新北3% 侯友宜喊話中央給更多資源

新北市長侯友宜今天上午至警察局參加治安會報，並與全體與會人員對殉職的土城分局清水派出所所長劉宗鑫默哀，侯友宜也提醒警方在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。