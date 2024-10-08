北市又跌落250萬人以下 新生兒卻逆勢成長蔣萬安曝主因

北市長蔣萬安上任後，去年5月人口一度回升至250萬以上，不過今年9月底又跌回250萬以下，僅剩249萬8210人。議員質疑市府人口對策失靈？蔣萬安今表示，是因遷出人口多，但相較全國及其他縣市，北市新生兒數是逆勢成長。

蔣萬安今天下午赴議會施政報告，被問及台北市的人口對策是否失靈？蔣萬安表示，他一上任後，提出各項生育獎勵、營造友善育兒，即包括提供居住社宅比例給年輕小家庭，所以台北市新生兒人數，在全國新生兒持續探底下，及各縣市新生兒數下降，台北市卻是逆勢增加。

蔣萬安說，也就是說，台北市新生兒人數，去年一整年相較於前年，新生兒增加1500位，今年1至9月相較於去年同期增加910位，北市新生兒人數是逆勢增加，代表北市府打造友善育兒城市是有具體成果。

不過蔣萬安也坦言，台北市整體總人數以設戶籍人數看，的確移出的人陸陸續續遷出戶籍到新北、基隆是比較多，也因為共同生活圈交通便利，很多人住在新北每天台北市通勤，通勤人口台北市每天日間有350萬人，夜間都還有280萬人，表示台北市提供很多就業機會，很多友善的育兒環境，讓年輕朋友願意生、養得起。