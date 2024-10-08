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新北以懷舊風慶雙十 空軍三重一村國慶升旗玩表演市集
中華民國113年國慶即將到來，新北民政局除規畫雙十節當天上午8時於空軍三重一村升旗，也規畫全日親子活動，以懷舊市集、胖卡餐車及一系列表演，讓親子家庭在國慶同時也能走入時光隧道，回味光陰的故事。另外，當天各區也辦升旗典禮及慶祝活動，同步串連慶國慶。
民政局說明，配合空軍三重一村的復古地景，今年活動會場將設有懷舊市集，攤位包括古早味小吃、懷舊童玩以及胖卡餐車，更邀請民俗技藝木陀螺表演大師彭順旺特技表演，讓民眾能在升旗儀式結束後繼續在園區內一邊享受美食，一邊欣賞演出。
民政局指出，空軍一村於國慶當天也有闖關活動，民眾可至服務中心免費領取闖關小卡，在園區內的店家、市集攤位遊戲，體驗當年軍眷家屬的生活，集滿五個印章後即可兌換特別設計的國慶意象明信片。
民政局表示，國慶日當天，新北市各區公所也各自有活動，像平溪區將融入地方特色，施放天燈祈福；淡水區則搭配秘境健走，邀請民眾到大屯溪邊田野小徑，享受寧靜質樸的農村風光。鶯歌區則邀請到奧運金牌國手林郁婷的母親領唱；蘆洲區更是將發送百香果、柳丁組合，取其諧音祝福中華民國及市民們百事皆順利、吉利。
民政局補充，2024新北市眷村文化節正同步在空軍三重一村，活動到10月27日，每周末都有規畫眷村市集、闖關活動，傍晚還有眷村光舞秀和露天電影院播放經典電影作品，讓民眾可以體驗或回味眷村文化。
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