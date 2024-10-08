全國首創食品效期視覺友善標示 北市業者響應「放大字體」

近來食安意識抬頭，食品有效日期常是消費者選購重點，鑑於市售不少產品標示字體太小或難以尋找，北市衛生局今年首創「食品有效日期視覺友善標示」，邀請食品製造業及各大連鎖通路商參加，共14家業者響應，在包裝上放大字體等4種一目了然的呈現方式，方便消費者即時獲取食安資訊、安心選購。

衛生局長黃建華表示，食品有效日期是消費者希望最先得知的資訊，也是常見食安議題，雖然市售各類食品的有效日期標示符合食安法規，卻常須費時尋找或不易辨識。

因此，衛生局今年初啟動「食品效期視覺友善標示輔導計畫」，調查市售食品有效日期呈現方式，歸納出「字體放大、展示面呈現、顏色與背景對比、乾淨標示」共4大優化面向，不只向業者發邀請函、舉行說明會，陸續輔導換新包裝設計，只要產品同時符合2種以上呈現方式，民眾就可快速獲取資訊。

首波有14家業者自願加入效期友善標示行列，包含佳格食品、福利麵包、多提亞食品、聯華食品、茶寶、可夫萊食品、遠百企業、益富、全家便利商店、蘭揚食品、美商亞培、中華海洋生技、統一超商及台灣糖業，一共提供59件產品。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁分析，該計畫為輔導、鼓勵性質，不少業者面臨成本考量，評估現有包材使用完後，才會使用新設計的包材，衛生局今辦成果發表會，希望拋磚引玉帶動其他業者跟進，未來持續宣導、關注成效。