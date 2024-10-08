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全國首創食品效期視覺友善標示 北市業者響應「放大字體」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局今年初啟動「食品效期視覺友善標示輔導計畫」，強化「字體放大、展示面呈現、顏色與背景對比、乾淨標示」共4項優化呈現方式，首波共14家業者響應。記者林佳彣／攝影
北市衛生局今年初啟動「食品效期視覺友善標示輔導計畫」，強化「字體放大、展示面呈現、顏色與背景對比、乾淨標示」共4項優化呈現方式，首波共14家業者響應。記者林佳彣／攝影

近來食安意識抬頭，食品有效日期常是消費者選購重點，鑑於市售不少產品標示字體太小或難以尋找，北市衛生局今年首創「食品有效日期視覺友善標示」，邀請食品製造業及各大連鎖通路商參加，共14家業者響應，在包裝上放大字體等4種一目了然的呈現方式，方便消費者即時獲取食安資訊、安心選購。

衛生局長黃建華表示，食品有效日期是消費者希望最先得知的資訊，也是常見食安議題，雖然市售各類食品的有效日期標示符合食安法規，卻常須費時尋找或不易辨識。

因此，衛生局今年初啟動「食品效期視覺友善標示輔導計畫」，調查市售食品有效日期呈現方式，歸納出「字體放大、展示面呈現、顏色與背景對比、乾淨標示」共4大優化面向，不只向業者發邀請函、舉行說明會，陸續輔導換新包裝設計，只要產品同時符合2種以上呈現方式，民眾就可快速獲取資訊。

首波有14家業者自願加入效期友善標示行列，包含佳格食品、福利麵包、多提亞食品、聯華食品、茶寶、可夫萊食品、遠百企業、益富、全家便利商店、蘭揚食品、美商亞培、中華海洋生技、統一超商及台灣糖業，一共提供59件產品。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁分析，該計畫為輔導、鼓勵性質，不少業者面臨成本考量，評估現有包材使用完後，才會使用新設計的包材，衛生局今辦成果發表會，希望拋磚引玉帶動其他業者跟進，未來持續宣導、關注成效。

林冠蓁說，食品效期視覺友善標示方式是創造三贏局面，一是北市府展示重視食安決心，二來有助提升業者品牌形象有助益，三為消費者可快速找到資訊，不會找半天最後放棄，畢竟時間就是金錢，省時還會增加對品牌的信任度。另外，賣場、工廠等得以有效管理食材，工作人員可將屆期產品下架，避免逾期販售的風險。

全家便利商店、統一超商等14家業者，今年響應北市衛生局食品效期視覺友善標示輔導計畫，放大包裝上的字體等優化呈現方式，有助於消費者快速選購。記者林佳彣／攝影
全家便利商店、統一超商等14家業者，今年響應北市衛生局食品效期視覺友善標示輔導計畫，放大包裝上的字體等優化呈現方式，有助於消費者快速選購。記者林佳彣／攝影
食品有效日期常是消費者選購重點，益富、蘭揚食品、聯華食品、台灣糖業、佳格食品等14家業者，今年響應北市衛生局食品效期視覺友善標示輔導計畫，放大包裝上的字體等優化呈現方式。記者林佳彣／攝影
食品有效日期常是消費者選購重點，益富、蘭揚食品、聯華食品、台灣糖業、佳格食品等14家業者，今年響應北市衛生局食品效期視覺友善標示輔導計畫，放大包裝上的字體等優化呈現方式。記者林佳彣／攝影
北市衛生局今年啟動「食品效期視覺友善標示輔導計畫」，首波共有14家業者響應優化包裝呈現方式，衛生局長黃建華（左四）今致贈業者感謝狀。記者林佳彣／攝影
北市衛生局今年啟動「食品效期視覺友善標示輔導計畫」，首波共有14家業者響應優化包裝呈現方式，衛生局長黃建華（左四）今致贈業者感謝狀。記者林佳彣／攝影

消費者 衛生局 食安

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