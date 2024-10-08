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北大汙水廠過濾薄膜升級 年底完工轉化更多可用回收水

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
薄膜更新汰換後，未來將產出更乾淨的回收水。圖／新北水利局提供
薄膜更新汰換後，未來將產出更乾淨的回收水。圖／新北水利局提供

新北北大特區人口持續攀升，汙水處理需求也提高，當地汙水廠過往在回收水時因毛髮、棉絮等影響處理品質。新北水利局表示，為避免設備受損，規畫北大特區汙水廠過濾薄膜升級，可攔截更多雜物，提升汙水處理效能，工程預計年底完工。

水利局指出，為避免薄膜阻塞及設備故障，導致回收水無法供應，規畫「北大特區汙水處理系統暨其他汙水設施改善工程」，預計今年底完工。完工後將使回收水水質優於以往，進流汙水也能彈性分配至三鶯水資中心處理，進而促進北大、三鶯區域整體的汙水處理成效。

水利局長宋德仁表示，北大汙水廠是全台第一座大型用於處理生活汙水的薄膜生物處理場（Membrane Bioreactor，MBR），透過薄膜過濾及生物處理技術可有效地將汙水淨化。這次工程改善，除將薄膜及細篩機翻新外，細攔汙柵也升級為3mm柵距，可有效攔除更多的毛髮、棉絮，另也新設壓力管、流量計、控制閥等進流設施，增加汙水處理效能。

水利局表示，MBR廠每日處理北大特區的生活汙水量約5000噸，汙水經薄膜處理後轉化為可再利用的回收水，除了廠區及萬坪公園內所有植物皆採用回收水來澆灌，也將回收水就近提供至桃子腳國中小作為生態池補注水源，既省水又環保；同時在廠外學府路旁也設置8只棒棒糖造型回收水供應站，以提供清洗車道、澆灌花木草皮等不與人體直接接觸的使用，賦予汙水新生命。

水利局呼籲，在用餐後清洗碗盤前，先用衛生紙擦拭過，洗碗槽及浴室排水孔上可加裝截濾設施，防止油脂、殘渣、毛髮、棉絮等其他異物流入排水管中，確保排水管線順暢，同時也可防止頭髮、棉絮流入汙水處理廠，減少設備受損，徹底實踐水資源永續循環。

毛髮及棉絮容易堵塞在薄膜上導致膜壓上升而影響產水功能。圖／新北水利局提供
毛髮及棉絮容易堵塞在薄膜上導致膜壓上升而影響產水功能。圖／新北水利局提供
棒棒糖造型的回收水取用裝置，由黑色到彩色的排列象徵汙水淨化的過程。圖／新北水利局提供
棒棒糖造型的回收水取用裝置，由黑色到彩色的排列象徵汙水淨化的過程。圖／新北水利局提供
新的MBR模組吊裝進廠，安裝完成後將可以有效提升回收水水質。圖／新北水利局提供
新的MBR模組吊裝進廠，安裝完成後將可以有效提升回收水水質。圖／新北水利局提供
生活汙水經薄膜處理淨化之回收水，展現永續新「膜」力。圖／新北水利局提供
生活汙水經薄膜處理淨化之回收水，展現永續新「膜」力。圖／新北水利局提供

新北 水利局 水質

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