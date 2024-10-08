立委蘇巧慧重陽敬老 智高積木活絡大腦
10月11日為重陽節，土城議員彭一書及立委蘇巧慧於土城舉辦重陽敬老活動，並帶來智高積木讓長輩活動手腳及頭腦，在活動當中可以多多動動腦、多多動動手。
議員彭一書表示，在這個活動當中，今天最主要是智高積木，藉由活動讓所有的長輩們，在活動當中可以多多動動腦、多多動動手，讓他們可以開心、快樂的，在這個地方生活。
立委蘇巧慧說，新北市人口最多，所以長輩也很多，自己在上一屆整整四年時間都在衛環委員會，深深了解照顧長輩需要，所以不管是在樂齡共餐大力協助，那甚至因此認識智高積木、玩具工會，他們不但是從小朋友的玩具在做，現在更是推廣到長輩一起來玩樂齡玩具。
蘇巧慧表示，透過玩具同時培養手的協調性，可以幫長輩頭腦運動，是個非常良好的互動方式，阿公、阿嬤帶著玩具，回家也會變成最受小朋友、最受孫子孫女歡迎的阿公、阿嬤。兩者結合一起，這是帶來樂齡玩具的一個心意。
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