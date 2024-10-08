快訊

中職／季後賽程公布！大巨蛋「保底」3場 若獅隊晉級加1場

北市松山區休旅車衝撞麵店壓傷闆娘 67歲駕駛OHCA送醫不治

釋共軍演訊息 蕭旭岑：防賴清德「戳眼」挑釁換政治利益

立委蘇巧慧重陽敬老 智高積木活絡大腦

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
蘇巧慧表示，透過玩具同時培養手的協調性，可以幫長輩頭腦運動，是個非常良好的互動方式。記者李定宇／攝影
蘇巧慧表示，透過玩具同時培養手的協調性，可以幫長輩頭腦運動，是個非常良好的互動方式。記者李定宇／攝影

10月11日為重陽節，土城議員彭一書及立委蘇巧慧於土城舉辦重陽敬老活動，並帶來智高積木讓長輩活動手腳及頭腦，在活動當中可以多多動動腦、多多動動手。

議員彭一書表示，在這個活動當中，今天最主要是智高積木，藉由活動讓所有的長輩們，在活動當中可以多多動動腦、多多動動手，讓他們可以開心、快樂的，在這個地方生活。

立委蘇巧慧說，新北市人口最多，所以長輩也很多，自己在上一屆整整四年時間都在衛環委員會，深深了解照顧長輩需要，所以不管是在樂齡共餐大力協助，那甚至因此認識智高積木、玩具工會，他們不但是從小朋友的玩具在做，現在更是推廣到長輩一起來玩樂齡玩具。

蘇巧慧表示，透過玩具同時培養手的協調性，可以幫長輩頭腦運動，是個非常良好的互動方式，阿公、阿嬤帶著玩具，回家也會變成最受小朋友、最受孫子孫女歡迎的阿公、阿嬤。兩者結合一起，這是帶來樂齡玩具的一個心意。

土城議員彭一書及立委蘇巧慧於土城舉辦重陽敬老活動，並帶來智高積木讓長輩活動手腳及頭腦。記者李定宇／攝影
土城議員彭一書及立委蘇巧慧於土城舉辦重陽敬老活動，並帶來智高積木讓長輩活動手腳及頭腦。記者李定宇／攝影

多多 蘇巧慧 長輩

延伸閱讀

前總統出訪歐洲國家 蘇巧慧指蔡英文是台灣最佳代言人

賴清德生日回老家勘災盼預算通過 藍綠立委現場回應了

罷樑牽動下一步？林右昌急了 連發千字文、喊贏回新北

同台較勁？民進黨黨慶與林右昌互動熱絡 蘇巧慧：中央、地方配合得勝

相關新聞

賴清德稱治水經費551億被爆只給新北3% 侯友宜喊話中央給更多資源

新北市長侯友宜今天上午至警察局參加治安會報，並與全體與會人員對殉職的土城分局清水派出所所長劉宗鑫默哀，侯友宜也提醒警方在...

北大汙水廠過濾薄膜升級 年底完工轉化更多可用回收水

新北北大特區人口持續攀升，汙水處理需求也提高，當地汙水廠過往在回收水時因毛髮、棉絮等影響處理品質。新北水利局表示，為避免...

揮別行人地獄 新北年底前要將109處管制路口改善

擺脫行人地獄，新北市推動提升人行安全路口改善計畫，篩選新北市行人事故較多、民眾常反映地點及環境較差109處列管路口，展開...

進度76％…受限原物料漲 萬大樹林一期追加預算

台北市議會開議，台北捷運工程局提案，工程進度76%的捷運萬大中和線第一期需要變更修正計畫，彙整需要調整29案、經費粗估要...

北市人口9月跌破250萬了 陳宥丞曝蔣萬安期中施政危機

北市長蔣萬安上任後，去年5月人口數一度回升至250萬人，讓北市府得設第三副市長，不過近月人口又逐月遞減，今年8月僅剩25...

雙北增5例登革熱 兩市上緊發條

新北市昨新增4例本土登革熱，北市大同區也發現1例，颱風過後登革熱再現蹤，兩市府神經緊繃。新北市長侯友宜昨視察新店天山公園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。