立委蘇巧慧重陽敬老 智高積木活絡大腦

10月11日為重陽節，土城議員彭一書及立委蘇巧慧於土城舉辦重陽敬老活動，並帶來智高積木讓長輩活動手腳及頭腦，在活動當中可以多多動動腦、多多動動手。

議員彭一書表示，在這個活動當中，今天最主要是智高積木，藉由活動讓所有的長輩們，在活動當中可以多多動動腦、多多動動手，讓他們可以開心、快樂的，在這個地方生活。

立委蘇巧慧說，新北市人口最多，所以長輩也很多，自己在上一屆整整四年時間都在衛環委員會，深深了解照顧長輩需要，所以不管是在樂齡共餐大力協助，那甚至因此認識智高積木、玩具工會，他們不但是從小朋友的玩具在做，現在更是推廣到長輩一起來玩樂齡玩具。