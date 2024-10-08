揮別行人地獄 新北年底前要將109處管制路口改善

擺脫行人地獄，新北市推動提升人行安全路口改善計畫，篩選新北市行人事故較多、民眾常反映地點及環境較差109處列管路口，展開「路口」減少人車衝突、「路段」人車空間分隔措施，目前已完成55處，市府也自8月起運用AI 影像辨識技術，分析路口潛在安全風險及問題，還有改善後執行成效。侯友宜表示，今年要把109處完成，並盤點其他路段明年持續推動。

新北市今天舉行道安會報，交通局交通管制工程科長林昭賢專案報告「永續提升人行安全計畫路口改善」計畫與執行成果。

交通局統計，目前這109處管制路段，以新店16處最多，其次是三重14處，再來是汐止的12處。

林昭賢說，改善策略以訂定標準化處理原則，以利計畫推動，並參考交通部運研所「人行空間改善原則」，在路口減少人車衝突，路段人車空間分隔兩大目標；設計審議也都會邀請交通技師或相關專家學者及無障礙團體協助審議，實際執行方案也會依現地條件或當地意見動態調整。

目前完成的三重區重新路1段及文化南路口，鄰近捷運台北橋站及三和夜市商圈，穿越路口人潮眾多，市府透過增加畫行人專用時相及對角行穿線，減少人車衝突，並將路口行穿線改為綠底及更換放大型行人燈，提升行人穿越路口安全性。

林昭賢說，同時針對相關路口，也透過AI影像分析滾動式調整路口改善措施，並追蹤改善成效，更能預先篩選114年度危險路口改善，並辦理相關設計審查作業。

市府也將持續針對行人、高齡者、學生及視障者，擴大推動捷運生活圈友善步行計畫、樂齡環境空間改善計畫及通學巷弄改善計畫。

黃姓民眾表示，近日有發現土城裕民路與學府路口已經設置對角行穿線，避免行人與轉彎的車輛衝突，不過路口比較長，但路燈秒數只有20幾秒，沒有用跑的可能會來不及。

道安顧問、陽明交大教授鍾易詩指出，利用空拍機執行的AI影像辨識，在夜間與下雨時間，無法執行，但這兩個時段也是行人潛在危險時刻，另空拍機一般會離行人較遠，應該輔以路側感應裝置，才能確保分析精準到位。

道安顧問、警大教授陳艾懃則說，設置行人專用時相，配合對角行穿線是對的，但有一些大型路口應該考慮夜間照明問題，過去照明都集中路側或路段中間，但路口本身是暗的，如果行人從路口穿越，可能導致危險，這些都要納入考量。