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進度76％…受限原物料漲 萬大樹林一期追加預算

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
捷運萬大中和線第一期工程進度76%。圖／台北捷運工程局提供
捷運萬大中和線第一期工程進度76%。圖／台北捷運工程局提供

台北市議會開議，台北捷運工程局提案，工程進度76%的捷運萬大中和線第一期需要變更修正計畫，彙整需要調整29案、經費粗估要25億元，若不及時變更，恐影響通車其成。北市議員說，現行物調作法沒有問題，畢竟比起流標後追加的工程預算，經費還再少。

捷運萬大中和線第一期工程已到76%，路段由捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路，連接到新北市永和保順路、保生路，再到土城的金城路，全長約9.5公里，共設9座地下車站及1座機廠，預計2027年完工。

不過，台北捷運工程局表示，由於受到俄烏戰爭、缺工缺料及通膨等因素所影響，雖然減輕對策及精進，但是計畫費用仍增加、工期也得檢討，為此提出修正財務計畫，增加106多億元，已提報中央審查及北市府議會，依照審核結果北市負擔30多億元。

捷運工程局表示，若修正案部分變更不及時辦理，會影響車站消防檢查、電聯車測試等要工作，進而延後完工通車期程，彙整需要辦理契約變更共29案件，所需金額約為25億多元。

因此，捷運工程局說，議會同意先行辦理契約變更案件立案，以利工程繼續推展，再待中央核定修正計畫後，依比例分配需負擔的預算辦理編列及審核作業。

北市議會交通委員會召委徐弘庭說，這次主要是物價調整，畢竟在疫情後、通膨、戰爭等因素下，原物料都有所上漲，公共工程都遇過相類似的問題，周三台北市長蔣萬安也會到各黨團說明類似情形。

徐弘庭認為，其實這種物價調整模式，比起開標流標之後增加的預算相比，預算少很多，就像捷運南環段多次流標後，最後得標的工程預已從原本112億元提高到232億元，「且物調過程都是在公共工程委員會的機制內，不會有上下其手問題。」

公共工程 北捷 捷運 財務 通膨

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