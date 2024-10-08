北市人口9月跌破250萬了 陳宥丞曝蔣萬安期中施政危機

北市長蔣萬安上任後，去年5月人口數一度回升至250萬人，讓北市府得設第三副市長，不過近月人口又逐月遞減，今年8月僅剩250萬2093人，不過時隔一個月，北市人口再度下探，至9月30日已確定再跌回250萬以下，僅剩249萬8210人。

民眾黨議員陳宥丞說，儘管蔣市府上月底前匆匆升任張溫德出任第三副市長，不過從去年5月北市人口回升250萬人時，他每會期都追蹤蔣萬安的副市長人事何時有譜？當時蔣萬安在他質詢時，明確說出第三副手3方向，包括跨黨派、性別平衡、及產業財經方面人才，不過現在的第三副手卻與原本設定的條件背道而馳。這也代表蔣萬安施政危機，快兩年要期中考，卻找不到產業跨黨派人才來幫忙，絕非市民福氣。

陳宥丞也說，加上副市長李四川一旦去選新北市長，蔣萬安也擔心北市工務專業將沒人看家，所以近期急升張溫德出任第三副手。

根據市府的人口統計數據，北市去年5月人口回升至250萬，並於去年12月達到251萬1886人高點。今年8月人口卻逐月降至250萬2093人，至9月底僅剩249萬8210人，陳宥丞說，從近期的人口趨勢，也顯示台北市人口流失問題日益嚴重，市府應該更積極解決此問題。

陳提到，蔣萬安曾在選舉時強調，高房價、高物價是民眾外遷的主因，並提出從催生、助養、好住三大政策做起，防止人口流失，市府雖推出福利政策，但「養得起」與「住得起」仍是關鍵問題，如何降低生活成本、提升居住品質，吸引並留住市民，是台北市重塑吸引力的首要挑戰。蔣市長應儘速針對就業、住房等根本問題提出具體對策，讓台北市增加更多吸引力與誘因，成為市民願意長久居住的家園。

尤其少子是世界趨勢，陳也質疑，過去國民兩黨議員在疫情人口流失時罵柯文哲，現在對承平時期的人口流失卻不聞不問，至於北市人口外流到產業政府缺工，歸根究底就是養不起、住不起「居住台北的推力大於拉力」。呼籲蔣市府應該要更勇敢、靈活推動政策，如美國紐約City of yes ，從交通、都市規畫、社宅、容積政策等都可借鏡，但以目前政治氛圍，公務員不敢放手、不能創新，深怕被扣帽圖利或政治追殺。呼籲蔣萬安必須積極作為，從住宅、生育到交通等政策把城市減壓，成為市民後盾。