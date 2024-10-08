金山長興宮積水及土石 區公所：全力疏濬清除
新北市金山、萬里地區日前豪雨成災，金山區長興宮出現積水及土石堆積。金山區長劉昌松今天表示，已調派機具進行一旁溪流疏濬及清除土石，挖開了土石，積水就能消退。
新北市上週因颱風山陀兒環流帶來豪雨，造成萬里及金山地區淹水及土石流災情，其中，長興宮周邊積水及土石堆積，今天下午再次強降雨，讓附近民眾憂心淹水災情更嚴重。
劉昌松說，長興宮旁是金包里溪的上游小溪，日前豪雨將上游土石沖刷下來，許多大石頭堆在長興宮旁邊。
劉昌松表示，區公所已調來機具進行溪床清理，否則溪床較高，今天上午強降雨約1小時，溪水就會漫流到路上，也讓居民擔心住家再次淹水。
他表示，後續仍在清除土石中，只要挖開了土石，長興宮前廣場積淹水就能消退。但因土石量多，可能還要施工一陣子才能完全復原。
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