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幼兒園涉虐童 刪監視畫面疑滅證

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市永和某「國際幼兒園」傳出虐童，一名2歲女童有不明瘀青，還出現疑似成人咬痕，園內監視器畫面卻幾乎被刪光，檢警已介入調查。教育局裁罰負責人30萬元，查證屬實將再嚴懲，並公告幼兒園及行為人姓名；幼兒園表示，涉案鄭姓女教保員已停職待查。

教育局表示，9月12日晚接獲警察局通報，13日即入園稽查；幼兒園先誆稱監視器畫面已交給警方，以不會操作為由規避查察，檢察官搜索才發現監錄影像遭格式化，涉嫌湮滅證據罪部分由檢方調查。

新北市議員張嘉玲昨陪同女童父母出面控訴，女童父親說，孩子原相當活潑開朗，8月5日到幼兒園就讀後，不僅常出現不明瘀青，且聽到要上學就哭鬧；至今常在睡夢中驚醒、大叫，台大醫院兒童心理諮商發現孩子對剪刀剪食物有莫名恐懼，驗傷時醫師也說2歲孩童不可能造成這麼大的齒痕。

當時他們問鄭女，對方說「孩子第一次托育需要時間適應」，但問到受傷時間和原因都推說沒看到、不知道，卻和園長道歉希望私了。

警方調閱事發9月11日監視器畫面，發現當天約10時鄭女破口大罵女童，還把女童拉出教室帶離監視器畫面，回來後孩子一直哭，鄭女把女童的臉扳起來看，家長懷疑當時女童可能已受傷；中午女童吃飯慢，其他孩子已在休息，老師把食物剪碎後狂餵女童3大口，連咀嚼的時間都不給，還拿藥膏猛擦，似乎想消滅什麼證據。

女童父親表示，監視器畫面中看到鄭女對其他孩子也相當粗魯，他們回想起孩子8月起出現傷痕，報警希望調閱8、9月監視器畫面，卻發現已被刪除。

張嘉玲質疑，園方沒做錯事為何要刪除監視器畫面？幼兒園則以教育局已進入調查，未正面回應。教育局 ，依規定監錄系統應持續正常運作，不可無故中斷，所攝錄資料應保存至少14日。

幼兒園 監視器

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